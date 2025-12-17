Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити за нов кабинет в този парламент (ОБЗОР)

В третия ден от консултациите с политическите сили в парламента, след оставката на правителството, президентът Румен Радев разговаря с две от партиите, които участват в управлението досега - "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". И от двете формации потвърдиха, че няма да участват в опити да се излъчи ново правителство в рамките на този парламент.

В началото на срещата с БСП президентът Румен Радев отбеляза, че консултациите съвпадат с труден период за БСП - на две оставки - на правителството, от което бяха част и на ръководството на БСП от вчера. Атанас Зафиров призна, че са претърпели щети от участието във властта, но подчерта, че социалният вектор, който са държали, е бил полезен за държавата.

ИТН напомниха, че още в началото на този парламент за внесли промени в Изборния кодекс, включително и за машини за гласуване със сканиращо устройство, и призоваха те да бъдат подкрепени от останалите политически сили. И БСП, и ИТН потвърдиха, че няма да правят опити да излъчват ново правителство в този парламент.

Срещата при президента Радев се проведе часове, след като ръководството на БСП, без Атанас Зафиров, подаде оставка и близо седмица след оставката на правителството. С това започна и разговорът при държавния глава.

Румен Радев, президент на Република България: "Аз мисля, че вашата столетна партия е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справите и с тези предизвикателства. Понеже влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност на управлението на страната, смятате ли да запазите този подход и да търсите стабилност в рамките на нова управленска коалиция?"

Атанас Зафиров, председател на БСП: "Удовлетворително ли е участието ни в управлението? Мога да кажа, че в държавнически план - да. В тясно партиен - вероятно не. Няма как този парламент повече да формира какъвто и да е тип правителство. Съответно ние не бихме участвали в никакви разговори подобни."

Зафиров увери, че ще участват активно в евентуални промените в ИК за изсветляване на процеса на броене.

Атанас Зафиров, председател на БСП: "Подкрепяме машинното гласуване като форма на гласуване, но не във вида, в който съществува в момента. Факт е, че не малка част от нашите избиратели държат и на хартиеното гласуване, въпреки че там ставаме свидетели на най-големите злоупотреби. така че, все още при нас предстои един сериозен разговор."

От БСП повториха и пред държавния глава, че настояват да се приеме редовен бюджет, защото в противен случай учители, лекари, държавни служители няма да получат увеличение на заплатите си, а 450 хиляди души ще останат без социална закрила при влизането ни в еврозоната. Президентът насочи разговора и към мерките за ограничаване на скока на цените преди приемането на еврото.

Румен Радев, президент на Република България: "Съгласни ли сте, че можеше и трябваше да се направи много повече, така че да се овладеят цените сега. Говоря особено второто полугодие." Атанас Зафиров, председател на БСП: "Споделям това разбиране, това усещане, че усилията явно не бяха достатъчно концентрирани, но все още има време този процес да бъде овладян."

Втората среща на президента Радев беше с ИТН - третата партия от управляващата досега коалиция.

Тошко Йорданов - председател на ПГ на "Има такъв народ": "Що се отнася за нова конфигурация, не е нужно човек да прави необосновани изказвания. Ние видимо в тази конфигурация, която е в момента, в тази политическа ситуация, която се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране."

Президентът попита и ИТН ще подкрепят ли гласуване изцяло с машини. А те напомниха, че са внесли промени в Изборния кодекс, приети в спокойна атмосфера на първо четене и призоваха те да бъдат одобрени от парламента.

Румен Радев - президент на Република България: "Вие имате отношение и по Изборния кодекс за машинно гласуване, но с друг тип машини със сканиращи устройства. Ясно е, че това не може да стане за следващи избори, ако има такива."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "Ние сме вкарали промени в ИК още в началото на този парламент. Той е минал на първо четене, минал е през комисии, мина през работни групи... Това са разумните предложения, които могат да бъдат приети, защото другото е кръпка на парче на партии, които искат да използват това... Що се отнася до машините със сканиращи устройства, могат една част да бъдат взети под наем, това не е проблем."

ИТН обявиха, че ще подкрепят удължителния бюджет, но и припомниха, че без редовен няма да може да се повишат заплати и социалните плащания. Подчертаха, че виновни за това ще са ПП-ДБ. Утре консултациите на президента продължават с АПС и МЕЧ.