ИЗВЕСТИЯ

Мъгливо утро, слънчев следобед и в четвъртък

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
мъгливо утро слънчев следобед четвъртък
Снимка: илюстративна
Преди обяд на много места в равнините и низините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 3°, в София - около минус 1°. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

В петък вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Само на отделни места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури между 9° и 14°, минимални – между минус 1° и 4°.

В събота отново на много места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя и понеделник ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България. В планините ще вали сняг, с по-голяма вероятност в Централна Стара планина и във високата част на Родопите. Вятърът ще е от изток, слаб, в източната половина от страната - умерен. Минималните температури най-често ще са между 0° и 5°, малко по-ниски в югозападните райони в неделя сутринта, когато там ще има разкъсвания на облачността. Дневните ще се понижат и ще са между 3° и 8°.

