Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на изслушване в парламента

Шефовете на ДАНС и НСО, както и директорът на „Гранична полиция“, ще бъдат на изслушване днес пред депутатите от Комисията за контрол над службите в Народното събрание.

Изпълняващият функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев ще отговаря на въпроси, свързани с рисковете за националната сигурност от инцидента с танкера „Кайрос“ и другите два плаващи танкера в близост до и в акваторията на Черно море. Денев се очаква да предостави и информация за евентуалните последици за сигурността в страната след наложените от САЩ санкции върху активите на „Лукойл“.

Членовете на комисията очакват отговори по казуса с танкера „Кайрос“ и от директора на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. Той трябва да даде информация относно причините и начина, по който танкерът е навлязъл от турските в българските води на Черно море.

Предвидено е да бъде изслушан и началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев. От него се очакват отговори на въпросите кои народни представители и на какво основание ползват държавна охрана.