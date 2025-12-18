БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на изслушване в парламента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Комисията за контрол над службите ще обсъди рискове за националната сигурност, свързани с танкера "Кайрос" и ползването на държавна охрана

парламентът отказа обсъди проектобюджетите нзок държавата 2026
Слушай новината

Шефовете на ДАНС и НСО, както и директорът на „Гранична полиция“, ще бъдат на изслушване днес пред депутатите от Комисията за контрол над службите в Народното събрание.

Изпълняващият функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев ще отговаря на въпроси, свързани с рисковете за националната сигурност от инцидента с танкера „Кайрос“ и другите два плаващи танкера в близост до и в акваторията на Черно море. Денев се очаква да предостави и информация за евентуалните последици за сигурността в страната след наложените от САЩ санкции върху активите на „Лукойл“.

Членовете на комисията очакват отговори по казуса с танкера „Кайрос“ и от директора на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. Той трябва да даде информация относно причините и начина, по който танкерът е навлязъл от турските в българските води на Черно море.

Предвидено е да бъде изслушан и началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев. От него се очакват отговори на въпросите кои народни представители и на какво основание ползват държавна охрана.

#шефът на ДАНС #НСО #гранична полиция #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
4
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
4
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Политика

Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
АПС и МЕЧ на консултации при президента днес АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
Чете се за: 01:05 мин.
Манол Генов: Оставката не е бягство от отговорност, а необходим акт Манол Генов: Оставката не е бягство от отговорност, а необходим акт
Чете се за: 01:27 мин.
Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити за нов кабинет в този парламент (ОБЗОР) Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити за нов кабинет в този парламент (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
36951
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“ Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ