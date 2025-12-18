БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новите бойни самолети поставят начало на следващ етап в развитието на Военновъздушните сили

пристигнаха два изтребителя авиобаза bdquoграф игнатиевоldquo
Първите осем нови изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат официално представени днес в авиобаза „Граф Игнатиево“. Самолетите са произведени за българските Военновъздушни сили в Съединените щати по силата на договор от 2019 година. За тях страната ни плати близо 2 милиарда и 200 милиона лева.

Последните два бойни самолета долетяха на 16 декември с междинно кацане на Азорските острови. Групата от осем изтребителя е началото на следващ етап в развитието на отбранителните способности на Военновъздушните ни сили.

Представянето им ще бъде направено на официална церемония днес, на която ще присъстват министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на фирмата производител и партньори от Алианса.

#авиобаза „Граф Игнатиево“ #F-16 #изтребители

