БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Легендата на българската борба Боян Радев почина на...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гергана Алексова - Великова, БСП: Оставката е личен акт, на 10 януари очаквам откровен разговор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Оставката, винаги сме говорили при вас, неведнъж - е личен акт. И когато всеки член на Изпълнителното бюро на БСП и на ръководството е решил, че това е начинът, по който да покаже отговорността си, мисля, че единственото, което може да се направи, е Националния съвет да я обсъди и да реши дали да я приеме или не. Това каза в студиото на "Денят започва" Гергана Алексова - Великова, зам.-министър на труда и социалната политика в оставка, член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка.

"Оставката е личен акт и решение. Тоест ако някой ще подава оставка от председателите, включително и аз, то е пред Конгреса. А Изпълнителното бюро, тъй като е избрано от Националния ни съвет, е нормално да подаде оставка пред него. И пак казвам, всеки един от членовете на Изпълнителното бюро като личен акт има право да подаде тази оставка пред Националния съвет и мисля, че те ще го обяснят кой, защо го е направил и какво е довело до това негово лично решение."

На въпрос защо Атанас Зафиров не подаде оставка, Великова отговори:

"За разлика от другите партии, БСП не е лидерска партия, да кажем, че само един носи отговорност. Беше обсъждано. Между другото, това беше едно тежко заседание на Изпълнителното бюро и беше обсъждано, че има два варианта. Дали председателят да подаде оставка, Изпълнителното бюро да работи и да се направи Конгрес или председателят да остане, Изпълнителното бюро да работи. Тоест, да не останем съвсем без ръководен орган, който да може да представлява партията. За разлика от държавата, ние нямаме служебно бюро или служебен председател, за да може за времето до конгреса да може да управлява. Щом председателят подаде оставка се насрочва в най-кратък срок Национален съвет, който трябва да насрочи Конгрес."

Предстои важна вътрешнопартийна среща на 10 януари. Очакванията на Гергана Алексова - Великова са, че тогава БСП ще проведе откровен разговор.

"Очаквам един много откровен разговор и очаквам по-дълъг разговор, честно да ви кажа. Аз преди години присъствах на разговори, които продължаваха и повече от денонощие. И успяхме да си кажеме истината. А не да дойдем и да бързаме да се прибереме, защото не ни интересува това, което се случва в държавата или в партията. Очаквам да си кажеме защо влязохме в управлението. И тук само искам да напомня и на нашите членове, че всъщност тези, които взеха решението да се влезе в управлението е предишният състав на Националния съвет. Някакви такива времеви хоризонти, защото БСП вече беше в правителството, когато проведе заседание на Конгреса си."

"Моята истина е, че нашата задача беше да пазим социалния вектор, му казват моите другари. За мен е да можем да се грижим за доходите на хората, да защитим социално уязвимите. И това е, което направихме в бюджет 2025. Знаете, че и той трудно беше приет. Но целта ни беше да има някаква стабилност. Просто защото държавата не може да продължава да влиза от избори в избори, от служебно правителство в служебно правителство."

По думите на зам.-министър на труда и социалната политика в оставка БСП успешно е отстояла социалните политики в бюджета на настоящата година.

"Гласът на БСП доста тежеше, защото виждате, че и в Бюджет 2025 се запази швейцарското правило. Тоест това, за което ние влязохме, за това ни беше дадено социалното министерство, беше да може да се провежда една активна политика по доходите, а не просто догонваща инфлацията, за да може българите да не мислят само как да си купят хляба или храната от магазина, а да може да бъдат по-спокойни за себе си, за децата си и за родителите си."

Вижте целия разговор във видеото

#Гергана Алексова - Великова #"БСП-Обединена левица" #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
2
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
3
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
4
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
5
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
4
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Политика

НА ЖИВО: "Алианс за права и свободи" при президента за консултации
НА ЖИВО: "Алианс за права и свободи" при президента за консултации
Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: Парламентът гласува промени в Кодекса на труда и Семейния кодекс НА ЖИВО: Парламентът гласува промени в Кодекса на труда и Семейния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Чете се за: 01:07 мин.
Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на изслушване в парламента Ръководителите на ДАНС, НСО и „Гранична полиция“ на изслушване в парламента
Чете се за: 01:25 мин.
АПС и МЕЧ на консултации при президента днес АПС и МЕЧ на консултации при президента днес
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "Алианс за права и свободи" при президента за консултации
НА ЖИВО: "Алианс за права и свободи" при президента за...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83-годишна възраст Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83-годишна възраст
Чете се за: 02:00 мин.
Други спортове
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“ Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гласува промени в Кодекса на труда и Семейния...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ