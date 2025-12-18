Гергана Алексова - Великова, БСП: Оставката е личен акт, на 10 януари очаквам откровен разговор

Оставката, винаги сме говорили при вас, неведнъж - е личен акт. И когато всеки член на Изпълнителното бюро на БСП и на ръководството е решил, че това е начинът, по който да покаже отговорността си, мисля, че единственото, което може да се направи, е Националния съвет да я обсъди и да реши дали да я приеме или не. Това каза в студиото на "Денят започва" Гергана Алексова - Великова, зам.-министър на труда и социалната политика в оставка, член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка.

"Оставката е личен акт и решение. Тоест ако някой ще подава оставка от председателите, включително и аз, то е пред Конгреса. А Изпълнителното бюро, тъй като е избрано от Националния ни съвет, е нормално да подаде оставка пред него. И пак казвам, всеки един от членовете на Изпълнителното бюро като личен акт има право да подаде тази оставка пред Националния съвет и мисля, че те ще го обяснят кой, защо го е направил и какво е довело до това негово лично решение." На въпрос защо Атанас Зафиров не подаде оставка, Великова отговори: "За разлика от другите партии, БСП не е лидерска партия, да кажем, че само един носи отговорност. Беше обсъждано. Между другото, това беше едно тежко заседание на Изпълнителното бюро и беше обсъждано, че има два варианта. Дали председателят да подаде оставка, Изпълнителното бюро да работи и да се направи Конгрес или председателят да остане, Изпълнителното бюро да работи. Тоест, да не останем съвсем без ръководен орган, който да може да представлява партията. За разлика от държавата, ние нямаме служебно бюро или служебен председател, за да може за времето до конгреса да може да управлява. Щом председателят подаде оставка се насрочва в най-кратък срок Национален съвет, който трябва да насрочи Конгрес."

Предстои важна вътрешнопартийна среща на 10 януари. Очакванията на Гергана Алексова - Великова са, че тогава БСП ще проведе откровен разговор.

"Очаквам един много откровен разговор и очаквам по-дълъг разговор, честно да ви кажа. Аз преди години присъствах на разговори, които продължаваха и повече от денонощие. И успяхме да си кажеме истината. А не да дойдем и да бързаме да се прибереме, защото не ни интересува това, което се случва в държавата или в партията. Очаквам да си кажеме защо влязохме в управлението. И тук само искам да напомня и на нашите членове, че всъщност тези, които взеха решението да се влезе в управлението е предишният състав на Националния съвет. Някакви такива времеви хоризонти, защото БСП вече беше в правителството, когато проведе заседание на Конгреса си." "Моята истина е, че нашата задача беше да пазим социалния вектор, му казват моите другари. За мен е да можем да се грижим за доходите на хората, да защитим социално уязвимите. И това е, което направихме в бюджет 2025. Знаете, че и той трудно беше приет. Но целта ни беше да има някаква стабилност. Просто защото държавата не може да продължава да влиза от избори в избори, от служебно правителство в служебно правителство."

По думите на зам.-министър на труда и социалната политика в оставка БСП успешно е отстояла социалните политики в бюджета на настоящата година.

"Гласът на БСП доста тежеше, защото виждате, че и в Бюджет 2025 се запази швейцарското правило. Тоест това, за което ние влязохме, за това ни беше дадено социалното министерство, беше да може да се провежда една активна политика по доходите, а не просто догонваща инфлацията, за да може българите да не мислят само как да си купят хляба или храната от магазина, а да може да бъдат по-спокойни за себе си, за децата си и за родителите си."

