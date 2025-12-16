Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Определена е и дата за провеждане на заседание на Националния съвет на партията
Изпълнителното бюро подаде оставка пред председателя на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.
Членовете на ръководството на левицата са взели това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.
Насрочено е и заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).
На срещата днес е излъчена и група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.