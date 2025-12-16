Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

На 17 декември, сряда, държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП - Обединена левица";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ".