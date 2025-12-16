БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 17:40 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:27 мин.
Запази
Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

На 17 декември, сряда, държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП - Обединена левица";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ".

#президента Румен Радев #оставка на кабинета #консултации при президента

Водещи новини

Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света "Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света
Чете се за: 17:40 мин.
У нас
Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"? Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Седем са кандидатите за европейски прокурор от България
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьор блъсна дете на пешеходна пътека пред училище в кв....
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ