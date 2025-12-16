Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на "Морска администрация", след като е обявен за негоден и опасен за плаване.



Операцията по изтеглянето му от района на Ахтопол е преминала без инциденти.

От снощи вечерта корабът е на котва в Бургаския залив – на около 13 километра навътре в морето от Созопол и Поморие.

На борда му има трима души екипаж.

Разходите по операцията предстои да бъдат изчислени и предявени на корабособственика.

Правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на танкера.