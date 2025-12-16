БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на "Морска администрация"

Репортер: Елеана Цанова
У нас
Обявен е за негоден и опасен за плаване

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на "Морска администрация", след като е обявен за негоден и опасен за плаване.

Операцията по изтеглянето му от района на Ахтопол е преминала без инциденти.

От снощи вечерта корабът е на котва в Бургаския залив – на около 13 километра навътре в морето от Созопол и Поморие.

На борда му има трима души екипаж.

Разходите по операцията предстои да бъдат изчислени и предявени на корабособственика.

Правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на танкера.

"От днес нататък юридически ще бъде задържан от мен с моя заповед, както е по закон, тъй като е в моя отговорен район. След това изчисляваме всички разходи, предявяваме ги пред корабособственика. При заплащане от негова страна ангажиментът вече е негов да си реши кога, как и с какво в разумен срок да го придвижи. От наша страна ние го наблюдаваме, може би ще извършваме периодични допълнителни инспекции. Има хора на борда - това са представители на корабособственика, част от тях на екипажа, които го наблюдават", заяви инж. Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

