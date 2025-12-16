БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан

bnt avatar logo от Теодора Зарева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази

Коментирахме като възможна вероятност края на март за свикването на предсрочни парламентарни избори, заяви Костадин Костадинов

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.

По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет.

"Ние сме против удължителния бюджет", допълни Костадинов.

Подчерта, че трябва да се предложи нов бюджет, който да няма никакви дългове.

"Не виждам подходящ служебен премиер от домовата книга. Коментирахме като възможна вероятност края на март за свикването на предсрочни парламентарни избори - не беше коментирана конкретна дата, след това началото на април имаме Цветница и Великден, не може да вкараме тези два големи празника в предизборната кампания, не можем и да разтягаме прекалено дълго този процес. Искаме бързи избори", каза още Костадин Костадинов.

"Каквито и да бъдат пипанията на Изнорния кодекс - има, няма промени, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс и това е избирателната активност", заяви Костадинов.

#президента Румен Радев #консултациите за кабинет #"Възраждане"

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
НА ЖИВО: Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан "Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Шофьор блъсна дете на пешеходна пътека пред училище в кв. "Хаджи Димитър" Шофьор блъсна дете на пешеходна пътека пред училище в кв. "Хаджи Димитър"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Новият закон за приходите и разходите: Бюджетната комисия ще...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за 10 милиарда долара
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Стачка в Гърция: Планирани са демонстрации в Атина
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ