"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.

По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет.

"Ние сме против удължителния бюджет", допълни Костадинов.

Подчерта, че трябва да се предложи нов бюджет, който да няма никакви дългове.

"Не виждам подходящ служебен премиер от домовата книга. Коментирахме като възможна вероятност края на март за свикването на предсрочни парламентарни избори - не беше коментирана конкретна дата, след това началото на април имаме Цветница и Великден, не може да вкараме тези два големи празника в предизборната кампания, не можем и да разтягаме прекалено дълго този процес. Искаме бързи избори", каза още Костадин Костадинов.

"Каквито и да бъдат пипанията на Изнорния кодекс - има, няма промени, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс и това е избирателната активност", заяви Костадинов.