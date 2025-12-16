Надежда за мир: Украйна очаква 5 документа за примирието

Украйна очаква 5 документа за примирието, като част от тях ще бъдат за дългоочакваните гаранции за сигурност от Съединените щати. Президентът Володимир Зеленски е оптимист, че подписването им е по-близо отвсякога. Руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков обаче заяви, че няма да прави никакви отстъпки от териториите, които смята за руски, а именно Донбас, Крим, Херсон и Запорожието.

Ябълката на раздора в преговорите продължава да бъде териториалният въпрос на Украйна и основно - Донбас. Киев не е готов да предаде региона, а Вашингтон търси решение – източната територия да стане свободна икономическа зона. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че това не означава да попадне под руски контрол. Според американски официални представители, гаранциите за сигурност решават проблема на 90%.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Разчитаме на пет документа. Част от тях засягат въпроса за гаранциите за сигурност. Те са правнообвързващи – гласувани и одобрени от Конгреса на Съединените щати. Те са огледални на член пети на НАТО. Второ, ние сме сериозни за възстановяването на Украйна – вече говорим за пари и за създаването на специален фонд за реконструкция."

Не е ясно точно как ще изглеждат гаранциите за сигурност, но едно е известно – те няма да включват американски войници на украинска земя. Президентът Доналд Тръмп разкри малка част от подробностите за тях.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Що се отнася до гаранциите за сигурност – работим с Европа по тях. Европа ще играе голяма роля в това. Гаранциите за сигурност са важни, за да не започне войната отново, ако има примирие. Ние не искаме това."

Американската преговорна делегация обяви понеделник, че Украйна трябва да оттегли войските си от Донбас, ако иска да има примирие. Киев е под сериозен натиск от Белия дом да направи отстъпки към Русия. Брюксел заяви подкрепата си за териториалния въпрос.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Най-сигурните гаранции за сигурност са и най-простите – това е пътят на Украйна към Европейския съюз. Ние ще уважаваме решенията, които Киев сам взима. Решенията за териториите са въпрос, по който само и единствено Украйна може да се произнесе."

В унисон с надеждата, която светът изпитва за Украйна – Киев грейна в коледно настроение, въпреки щетите от руски дронове по енергийната система и сирените за тревога.

снимки: БГНЕС