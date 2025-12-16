Мая Манолова: Следващата стъпка са честни избори и изборни правила

Протестът постигна голямата си цел – оставка на правителството, но тази цел за промяната, която младите хора искат, не е достатъчна. Следващата голяма стъпка са честни избори и честни изборни правила, коментира в "Денят започва" Мая Манолова, лидер на гражданска платформа "Изправи се.БГ".

Според нея 100% машинно гласуване е универсалното оръжие, което заличава купения вот.

"Машината не ти позволява да сгрешиш и се елиминира субективния фактор. Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори", допълни Мая Манолова.

За ръста на цените тя отбеляза, че "Изправи се.БГ" стои зад каузата антиспекула.

"Това е закон за мерки за контрол на цените. Не само на основни хранителни продукти, но също така и на стоки от първа необходимост, на лекарства, на горива, на мобилни услуги, на банкови такси", каза още Мая Манолова.

Тя посочи, че не очаква промяна и честни избори сами по себе си по времето на служебния кабинет.

