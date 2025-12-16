БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Температурите ще достигнат 12° - какво ще бъде времето до края на седмицата

Сутринта отново на много места в равнините и котловините ще бъде с мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София около минус 2°, на морския бряг от 2° до 4°.

Преди обяд на места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София около 9°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра 4°-5°.

В сряда ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°.

В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, там ще бъде и с по-ниски температури.

В останалите райони ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 15°-16°.

В събота на повече места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи, а дневните температури ще се понижат.

