Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за 10 милиарда долара

Американският президент Доналд Тръмп заведе дело срещу Би Би Си пред федерален съд в Маями, Флорида.

Обвиненията към британската обществена медия са за клевета и нарушаване на търговски закони. Те са на стойност 10 милиарда американски долара.

Би Би Си излъчи манипулирана реч на американския президент, в която той призовава към насилие след президентските избори от 2020 година.

След оставка на генералния и изпълнителния директор бордът на директорите се извини на Доналд Тръмп, но заяви, че няма основание за завеждане на дело. Все още няма отговор от Би Би Си на действията на Тръмп.