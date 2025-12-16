БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Среща на страните от Източния фланг на НАТО

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Ще бъдат обсъдени заплахите за сигурността

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои среща на страните-членки на НАТО за сигурността по Източния фланг на Алианса.

България ще бъде представлявана от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

Финландският премиер Петтери Орпо ще приветства по-късно днес лидерите на страните от Източна Европа.

Сред тях ще бъдат румънският президент Никушор Дан и полският премиер Доналд Туск.

Акцент на срещата ще бъдат заплахите за европейската сигурност - най-вече по източната граница на Алианса.

#Хелзинки #Росен Желязков #НАТО #Финландия #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
1
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
2
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Финален етап на операция "Кайрос"
3
Финален етап на операция "Кайрос"
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
4
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
5
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Европа

Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога
Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога
Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога
Чете се за: 01:10 мин.
Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк
Чете се за: 00:35 мин.
Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени
Чете се за: 04:50 мин.
В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена във Ватикана В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена във Ватикана
Чете се за: 00:45 мин.
Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица Берлин - епицентър на усилията за мир: Серия от преговори в германската столица
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Старт на политическата рулетка: Първи кръг консултации на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ (ОБЗОР)
Старт на политическата рулетка: Първи кръг консултации на...
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема? След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ