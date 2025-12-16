Среща на страните от Източния фланг на НАТО

Предстои среща на страните-членки на НАТО за сигурността по Източния фланг на Алианса.

България ще бъде представлявана от министър-председателя в оставка Росен Желязков.



Финландският премиер Петтери Орпо ще приветства по-късно днес лидерите на страните от Източна Европа.

Сред тях ще бъдат румънският президент Никушор Дан и полският премиер Доналд Туск.

Акцент на срещата ще бъдат заплахите за европейската сигурност - най-вече по източната граница на Алианса.