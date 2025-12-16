БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият закон за приходите и разходите: Бюджетната комисия ще разгледа текстовете

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
С него ще се удължи действието на трите основни бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса

Проектът за нов закон за приходите и разходите предстои да бъде гласуван на първо четене в бюджетната комисия в парламента.

С него ще се удължи действието на трите основни бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса, до приемане на нови план-сметки.

Дотук се стигна след като вчера правителството в оставка прие текстовете и ги внесе в Народното събрание.

В проекта е заложена рамка за приходите и разходите и гаранции за социалните плащания, както и за парите на общините в периода, в който няма да има нов редовен бюджет.

В текстовете е записано, че ще се изпълняват съобразно Закона за въвеждане на еврото в България, което гарантира преминаването към новата валута.

От ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ потвърдиха позициите си вчера, че тазгодишният бюджет трябва да остане в сила, а нова план-сметка да бъде предлагана от ново редовно правителство.

Междувременно от синдикатите се обявиха против удължителен бюджет. Според КНСБ и КТ "Подкрепа" доходите на 600 хиляди държавни служители ще останат на нивата от тази година.

Освен това от профсъюзите предупреждават, че ще бъдат засегнати парите за майчинство, средствата за здравеопазване и финансовото състояние на общините.

#удължителен бюджет #Бюджет 2026

