Връчват наградата "Сахаров" на журналисти - затворници

Европейският парламент награждава Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия
Журналисти - политически затворници ще бъдат отличени днес с престижната европейска награда "Сахаров".
Европейският парламент награждава Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия заради борбата им за свободата на словото.
Двамата обаче ще отсъстват от церемонията в Страсбург, защото все още излежават присъди в родините си.
Почобут е журналист от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко.
Грузинската журналистка е с 2-годишна присъда за критикуване на властта. Тя беше задържана по време на антиправителствен протест.