Връчват наградата "Сахаров" на журналисти - затворници

Журналисти - политически затворници ще бъдат отличени днес с престижната европейска награда "Сахаров".

Европейският парламент награждава Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия заради борбата им за свободата на словото.



Двамата обаче ще отсъстват от церемонията в Страсбург, защото все още излежават присъди в родините си.

Почобут е журналист от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко.

Грузинската журналистка е с 2-годишна присъда за критикуване на властта. Тя беше задържана по време на антиправителствен протест.