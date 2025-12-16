БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Връчват наградата "Сахаров" на журналисти - затворници

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Европейският парламент награждава Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия

Журналисти - политически затворници ще бъдат отличени днес с престижната европейска награда "Сахаров".

Европейският парламент награждава Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия заради борбата им за свободата на словото.

Двамата обаче ще отсъстват от церемонията в Страсбург, защото все още излежават присъди в родините си.

Почобут е журналист от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко.

Грузинската журналистка е с 2-годишна присъда за критикуване на властта. Тя беше задържана по време на антиправителствен протест.

#награда "Сахаров" #журналисти #затворници

