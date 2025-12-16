БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът гледа мерките на полицаите, участвали в престъпна група за подкупи и разпространение на наркотици

Арестувани са трима служители на столичното 5-о Районно управление

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се Окръжният съд в Ловеч да гледа мерките на част от задържаните за участие в организирана престъпна група за палежи, подкупи и разпространение на наркотици.

Арестувани са трима служители на столичното 5-о Районно управление на полицията.

Сред тях е и началникът на управлението Пламен Максимов. Вчера стана ясно, че шефът на СДВР е предложил отстраняването на обвиняемите полицаи.

Другите четирима обвиняеми са добре познати на МВР заради разпространение на наркотици в Ловеч и София.

Според прокуратурата групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите се проведе в края на миналата седмица в двата града.

Открити бяха големи количества наркотици, както и десетки хиляди евро. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.

#София #арестувани #Ловеч #полицаи #организирана престъпна група

