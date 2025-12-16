Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се".

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Половин милион български граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители, не съм казал една дума за държавните служители. Като ги сложим по 2, това са техните семейства. 1 милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителен закон, няма да има другия закон. Както искате го коригирайте, каквото искате го правете, ние се опитахме да кажем - вкарайте го поне в зала, за да знаят тези 470 - 500, 1 млн. души на кого да благодарят и на кого да не благодарят, нали отиваме на избори."

Делян Добрев, председател на бюджетна комисия в НС, ГЕРБ-СДС: "Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата, затова позволете ми преди да дам думата на г-н Манолов, да попитам тук представителите на протеста - г-н Василев и г-н Димитров, съгласни ли са този бюджет, бюджетът за 2026 г. да бъде разгледан в зала и ще го подкрепят ли или няма, ако няма да го подкрепят да си продължим с днешния дневен ред."

Асен Василев, ПП-ДБ, съпредседател на ПП: "Второто нещо, което ние заявихме при разглеждането на първо четене на закона за държавния бюджет и гласувахме против и не виждаме причина да сменим този си глас по една просто причина. Този бюджет върви с фискално структурен план, който е нотифициран в Брюксел, този фискално структурен план предвижда увеличаване на данъчноосигурителната тежест 2027-2028 година. Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват."

снимки: БТА