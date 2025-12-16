БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
У нас
Спорове по казуса между кмета Васил Терзиев и "Спаси София"

Снимка: БГНЕС/Архив
Докладът за евентуална концесия на "Топлофикация София" ще се гледа през януари. На последното заседание на Столичния общински съвет за годината, което трябва да бъде в четвъртък, той няма да бъде разгледан. Кметът Васил Терзиев каза, че всеки един ден, в който не се прави нищо, само задълбочава проблема с "Топлофикация". От "Спаси София" пък казаха, че няма да подкрепят подобен доклад, защото няма задълбочен технически одит на дружеството.

Идеята е казусът "Топлофикация" да бъде решен чрез публично частно партньорство, без да се променя собствеността. Според кмета Васил Терзиев качеството на услугата е много лошо, както и има голяма задлъжнялост. По думите му всеки един ден, в който се бездейства, само задълбочава тези проблеми.

Целта на неговия доклад е Международната финансова корпорация и Световната банка да изготвят подробен анализ и пълна картина как да бъде съживено дружеството. И припомни, че са необходими над 1 милиард евро за подобряване на мрежата и че 1 милиард евро пък вече са дълговете на "Топлофикация".

От "Спаси София" обаче казаха, че предлаганата сделка е "позорна". Според тях без одит, кметът буквално се играе на хазарт. Те обясниха, че е по казуса има създадена още през май работна група, която е заседавала само веднъж и на тази среща твърдят, че кметът не е дошъл. Според тях има проблеми с определянето на цената от КЕВР, защото цените в момента не са пазарни, а социални и по този начин сделката няма да бъде привлекателна и за частните инвеститори.

Васил Терзиев - кмет на Столична община: "Ако се върви само в посока оценка на техническото състояние, това няма да ни даде нищо, освен да потвърди това, което знаем - че нещата са по-зле отпреди 10 години. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как трябва това дружество да бъде съживено. Няма нищо вярно в това как Терзиев щял да хариже "Топлофикация", да я даде на безценица, удобно е като политическо решение, но аз не съм феодал, не е решение на Терзиев, това е решение на принципала, на СОС."

Борис Бонев - общински съветник от "Спаси София": "Без технически одит, който да покаже реалното състояние, кметът си играе на хазарт със сметките на хората. Хубаво звучи да намерим инвеститор, средства, извинете как знаете колко средства трябва да се инвестират като не знаете техническото състояние?"

снимки: БТА

Докладът за "Топлофикация София" ще се гледа през януари. А този четвъртък на последното си заседание за годината Общинският съвет трябва да гласува доклада за преструктуриране на ръководството на общината и избиране на нова длъжност за заместник-кмет по градоустройството.

#концесия на "Топлофикация София" #Васил Терзиев #"Топлофикация София" #"Спаси София" #Борис Бонев #кмет на софия

