Калоян Паргов: БСП държи на редовния бюджет

Ирина Цонева
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Заместник-председателят на БСП коментира решението на ИБ по-рано днес

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка като знак на колективна отговорност. Така Калоян Паргов, зам.-председател на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка, коментира пред медии решението на ИБ по-рано днес.

"Оставката на господин Зафиров днес не е обсъждана", подчерта Паргов.

"Този акт на бюрото е с цел колективната отговорност в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции, виждаме напрежение и в нашите структури, с цел успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум в това, което ни предстои оттук нататък в идващите месеци, а то няма да е никак лесно. И за държавата, но и за партията. Мотивите на тази оставка, пак казвам, това е акт на колективната отговорност на Изпълнителното бюро, съставено след Конгреса на 16 февруари."

Заместник-председателят на БСП подчерта, че партията държи на редовния бюджет.

"Утре ще чуете, че БСП държи на редовния бюджет. И много неща бяха обсъдени на това Изпълнително бюро, освен тази колективна оставка. Утре ще чуете, че БСП държи на редовния бюджет, защото удължения бюджет, който виждаме, че някои партии днес приемат в Народното събрание, означава много голямо нищо за България в идващите месеци. БСП вече не подкрепи в комисиите удължения бюджет. Тъй като Министерски съвет предлага две решения. Предлага редовен бюджет и сега предложи удължен бюджет. Отговорността е на народните представители. Само, че нека ясно заявим, че отговорността е пред всички хора и пред целия народ за това, което ни предстои от 1 януари 2026 г. И редовният бюджет с целия си социален пакет, зад който застава БСП, с опцията, когато се намери да се осигурят пари, като се отрежат разходи от други пера, а не за сметка на данъците и осигуровките на хората, както беше първоначално предвидено, дава възможност за буфери пред хората след 1 януари 2026 г."

Паргов разкри, че правителството е имало екшън план за прилагане на хърватския сценарий в ръчно управление на цените, ако се наложи.

"Въпросът е кой ще поеме отговорност при правителството в оставка след 1 януари 2026 г. за това, което ни предстои."

"За да може да бъде приет редовен бюджет, трябва да се намери 121 гласа мнозинство. В момента виждаме, че ГЕРБ и ПП-ДП приеха удължения бюджет в комисията по бюджет и финанси днес. Трябва много разум, пак казвам, и ясно осъзнаване на това в какво влизаме след 1 януари 2026 г. В противен случай всяко подобно действие ще бъде безотговорно. Няма какво да се сърдим на тази или на онази партия или на хората по площадите. Неведнъж съм казал - не е важно какво си направил в политиката. Не е важно дори какво си казал. Важно е с какво усещане си оставил в хората. Очевидно, че хората не са с добро усещане. Към политиката, към политиците, към цялата обстановка. И ако има отговорни политици в тази ситуация, не само към своите партии, трябва да направят всичко възможно, за да успокоим тази обстановка и да дадем перспектива на хората."

