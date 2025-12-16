Свободата на словото: Наградата "Сахаров" получиха журналисти политически затворници

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Биляна Бонева
Отличието получиха Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия

Снимка: БГНЕС
Престижната награда "Сахаров" на Европейския парламент беше присъдена на журналистите политически затворници Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия. Двамата продължават да излежават присъди в родните си страни, а на церемонията в парламентарната зала дойдоха техни представители.

Свободата на словото днес е във фокуса на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Наградата Сахаров се превърна в своеобразна равносметка в края на годината, защото церемонията напомни за измеренията на истината. За Андрей Почобут и Мзия Амалглобели търсенето на истината завърши със затвор. Но днес от трибуната на Европейския парламент в Страсбург двамата журналисти бяха провъзгласени за символ на борбата за свободно слово и пример за всички, които вярват, че човек не трябва да се отказва от свободата и достойнството си.

Техните журналистически гласове заглъхнаха, защото са в затвора - заради критики срещу властта.

Роберта Мецола, председател на ЕП: "Изключително съм горда, че тази година наградата "Сахаров" се връчва на Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия. И двамата журналисти са незаконно задържани, за това че са говорили срещу политически репресии и несправедливост. Тази награда отдава почит на тяхната смелост, кураж и огромния им принос за свободата на словото."

Анджей Почобут е есеист, блогър, журналист от полското малцинство в Беларус, което властите в Минск не признават. Критик е на президента Александър Лукашенко. Острите му статии го изпратиха в най-суровата затворническа колония в Беларус. Там трябва да остане до 2031 година. Според близките му здравето му периодично се влошава, но не му се оказва необходимата медицинска помощ. Семейството му няма право да го посещава.

Варшава определя осъждането на Почобут като политическо. И като реакция преди две години наложи санкции на 365 беларуски граждани. Но засега Почобут остава в затвора. Независимо от надеждите той не беше сред освободените в събота политически затворници в Беларус. Според западни организации в беларуските затвори има над 1300 политически затворници, сред които и журналисти.

Яна Почобут, дъщеря и представител на Анджей Почобут: "Голяма чест е да приема тази награда от името на моя баща. За нашето семейство този момент е много вълнуващ. От пет години семейството ми живее в тишина, несигурност и в отсъствието на някого, когото обичаме. И днес искам да изкажа голямата си признателност към Европейския парламент за това, че напомня за него, както и за всички семейства, които живеят със същите въпроси без отговор."

За властта в Грузия Мзия Амаглобели е клеветник, но за съмишлениците си - символ на свободата на словото. Амаглобели е грузинска журналистка, доскоро управляваше онлайн медии. Беше безкомпромисна към корупцията и злоупотребите. В историята на грузинските медии влезе като една от най-видните грузински журналисти. Но властта не я харесва. Първо беше задържана, докато лепи стикер с призив за обща стачка. По-късно беше освободена, но през януари тази година беше арестувана на антиправителствен протест и осъдена на две години.

Ирма Димитрадзе, представител на Мзия Амаглобели: "Аз приемам тази награда от името на всички политически затворници, които са неправомерно лишени от свобода и са осъдени заради това, че се борят за европейското бъдеще на Грузия. Тази награда е доказателство за това, че нашият глас, гласът на грузинските граждани, се чува ясно в Европейския съюз. Моят народ измина дълъг и труден път, за да може този глас да стигне до вас. Защото помежду ни винаги се изпречваше Русия."

снимки: БТА, БГНЕС

Сред номинираните за наградата "Сахаров" бяха и сръбските студенти, които вече повече от година протестират срещу управлението на президента Александър Вучич.

