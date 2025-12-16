Консултациите продължават: Какво си каза президентът с "Възраждане" и "ДПС - Ново начало" (ОБЗОР)

Консултациите на президента Румен Радев продължиха днес с "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". И двете формации обявиха, че няма да правят опити за излъчване на правителство в рамките на този парламент. От "Възраждане" обявиха, че няма да подкрепят удължителния бюджет, защото предвиждал огромен дълг, който те не одобряват. Настояват правителството в оставка да внесе нов. "ДПС - Ново начало" ще подкрепи приемането на удължителен бюджет, обяви Йордан Цонев, но подчерта, че приемането на редовен бюджет щеше да е по-добър вариант. Аргументира се с това, че удължителният не дава възможност да бъдат защитени големи социални групи.

Продължават консултациите на президента Румен Радев с политическите сили в парламента след оставката на кабинета на Росен Желязков. Първата среща днес беше с "Възраждане". Според Костадин Костадинов час по-скоро трябва да се върви към предсрочни парламентарни избори, които според него е реалистично да се проведат в края на март. Настояват да се отвори ИК и да се възстанови изцяло машинното гласуване. "ДПС - Ново начало" също смятат, че този парламент е приключил реалния си политически живот. Йордан Цонев потвърди, че са "за" машинното гласуване, но "не" с машините, с които разполага нашата страна.

Президентът Радев директно попита "Възраждане" има ли още живот в настоящия парламент.

Румен Радев - президент на Република България: "Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социално икономическата и политическата ситуация в страната. Вие го виждате всеки ден и по улиците и в парламента."

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими , защото това НС е политически мъртво, то няма абсолютно никаква легитимност."

Президентът постави и въпроса за честността на предстоящия вот:

"Какво ще правим с тези избори, защото имаме проблем с честността и прозрачността на изборите, която се отразява върху всяка една партия." Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Ние сме внесли нашите поправки януари 2025 година. Още тогава предложихме възстановяване на изяло машинното гласуване, преброителни центрове, да може да се подменят хората в ОИК, в ЦИК."

Костадинов призова да не се унищожават машините за печатане на левове. Имаше и въпрос към президента:

"Каква е вашата позиция - за запазване на българския лев или не?" Румен Радев, президент на Република България: "Моето мнение и отношение по въпроса аз съм го заявил и то е, че българите трябва да бъдат питани, затова и като президент аз съм предложил да се проведе този референдум."

Президентът попита и "ДПС - Ново начало" какви според тях трябва да се следващите стъпки, като уточни:

"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепели това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно, дългосрочно управление в цял мандат, така че да реализира важни за страната политики?"

Йордан Цонев, зам.-председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Събитията, които се случиха ясно ни казват, че това парламент е приключил своя реален политически живот. По наше мнение трябваше да има бюджет, да има редовен нормален бюджет, а не удължителен. Но при тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен, а не редовен бюджет, ще подкрепим и удължителния такъв."

Според Йордан Цонев в първия проектобюджет са били предвидили мерки,които да подпомогне хората, бизнеса и общините за въвеждане на еврото. Призна, че не е бил добре обяснен:

"Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият е по-добър от този,който сега ще приемем, удължителният, защото удължителният не дава възможност да бъдат защитени големи социални групи, не дава възможност да се провежда никаква политика, той е просто кризисен бюджет."

Йордан Цонев припомни, че от години настояват за машинно гласуване, но не с машините,които по думите му са абсолютно компрометирани. Настояват да се вземат нови, които да бъдат преброяващи и сканиращи. На въпроса на президента, ако това не стане, отговори:

"С тези машини, чийто софтуер не е под достатъчно ефективен контрол и които показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни те да отчитат резултата. Да, както досега, може да се гласува за улеснение с машините, но трябва се брои и трябва граждански контрол. ние също ще осъществим такъв."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Утре консултациите на президента Радев продължават с БСП и "Има такъв народ".