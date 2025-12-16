България ще участва отново на престижния песенен конкурс
За пръв път показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена.
Извита LED стена ще служи като фон на изпълненията, други елементи в дизайна са златна решетка и флорални елементи, които препращат към архитектурните и културни традиции на града домакин.
Тази година България се завръща на сцената на най-престижната музикална надпревара в света, участниците са общо 35.
Продажбата на билетите започва на 13 януари, а датите за двата полуфинала и големият финал са съответно на 12, 14 и 16 май. БНТ ще ги предава на живо.