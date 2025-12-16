За пръв път показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена.

Извита LED стена ще служи като фон на изпълненията, други елементи в дизайна са златна решетка и флорални елементи, които препращат към архитектурните и културни традиции на града домакин.

Тази година България се завръща на сцената на най-престижната музикална надпревара в света, участниците са общо 35.

Продажбата на билетите започва на 13 януари, а датите за двата полуфинала и големият финал са съответно на 12, 14 и 16 май. БНТ ще ги предава на живо.