ИЗВЕСТИЯ

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена

По света
България ще участва отново на престижния песенен конкурс

За пръв път показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена.

Извита LED стена ще служи като фон на изпълненията, други елементи в дизайна са златна решетка и флорални елементи, които препращат към архитектурните и културни традиции на града домакин.

Тази година България се завръща на сцената на най-престижната музикална надпревара в света, участниците са общо 35.

Продажбата на билетите започва на 13 януари, а датите за двата полуфинала и големият финал са съответно на 12, 14 и 16 май. БНТ ще ги предава на живо.

#"Евровизия 2026" #Виена

