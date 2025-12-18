БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Протест пред парламента срещу промените в Семейния кодекс
Снимка: БТА
Слушай новината

Граждани се събраха пред парламента на протест с искане да не бъде приет законопроектът за изменение на Семейния кодекс. Протестът се организира във Фейсбук под надслов „Против лобистките промени в Семейния кодекс", като организатор е клиничният психолог Анелия Горгорова. Проявата не е съгласувана със Столичната община.

В пленарна зала депутатите обсъждат на второ четене законопроекта за изменение на Семейния кодекс.

Освен този протест, пред парламента се провежда и протест в подкрепа на законопроекта от граждани, които се обявяват за споделеното родителство. Пред тях народният представител Александър Рашев от „Има такъв народ“ изрази очаквания до обяд законопроектът за изменение на Семейния кодекс да бъде приет. Той обясни, че законопроектът предвижда при два пъти в продължение на една година неизпълнение на съдебно решение от отглеждащия родител, да може да се заведе ново дело за родителските права.

„Това е наложено принудително попечителство, без да се вземе под внимание, какъв е конфликтът, дали могат да се гледат деца в този конфликт и дали има насилие. Има майки с по 100 дела за непредаване на деца. Ако бъдат приети тези промени, не само ще има глобени майки, както в момента, но и ще има майки в затвора само заради две непредавания", каза организаторът на протеста, който е срещу приемането на законопроекта Анелия Горгорова.

Протестът е предвиден да продължи до 10:30 часа.

#семеен кодекс #протест

