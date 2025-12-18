БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендата на българската борба Боян Радев почина на...
НА ЖИВО: Парламентът гласува промени в Кодекса на труда и Семейния кодекс

У нас
Нови мерки за по-добър баланс между работа и семейство и регламентация на родителските права

Парламентът ще гласува промени в Кодекса на труда и Семейния кодекс. Депутатите ще обсъдят три законопроекта за изменение и допълнение на трудовото законодателство. Те предвиждат нови мерки за подобряване на баланса между професионалния и семейния живот на работещите родители.

Новите текстове предлагат разширяване на възможностите за работа с гъвкаво работно време и работа от разстояние за родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст. Друга промяна предвижда нова възможност за ползване на платен годишен отпуск по часове. Ще бъде обсъдена и възможността за ползване на отпуск по бащинство на части.

Очаква се депутатите да разгледат и законопроект за изменение на Семейния кодекс на второ четене. Той обединява три законодателни инициативи, свързани с родителската отговорност след раздяла или развод, и цели по-ясна регламентация на родителските права и задължения.

