До 15° днес, в неделя ще завали сняг

В следобедните часове мъглите в повечето райони ще се разсеят и над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с максимални температури от 7° до 15°, в София - около 11°, по Черноморието - 12°-13°.

Ще духа слаб, в планините – умерен западен вятър.

През нощта вятърът ще стихне и отново на много места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 2°, по Черноморието от 0° до 4°, а максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 9°, по Черноморието – около 11° - 12°. Утре ще има по-малко слънчеви часове, главно в планинските райони, а в равнините и котловините през по-голямата част от деня ще се задържи облачно и мъгливо.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост.

В планините ще остане слънчево и необичайно топло за сезона, със слаб северен вятър.

В събота отново на много места ще има мъгла, а максималните температури ще се понижат.

В следобедните часове облачността ще се увеличи и в неделя ще има и валежи, все още слаби. На повече места и по-значителни ще са валежите в понеделник. Сняг ще вали все още само в планините, повече в Централна Стара планина и в Родопите.

Валежите ще продължат и във вторник. Минималните температури слабо ще се повишат, но понижението при максималните ще продължи.