Официално: Представиха първите 8 нови изтребителя F-16

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В Трета авиобаза край село Граф Игнатиево започна официалната церемония по представянето на осемте български изтребители F-16 Block 70, които са на въоръжение във Военновъздушните ни сили.

Преди дни у нас пристигнаха и последните два изтребителя от първата партида, като с тях българските ВВС вече разполагат с 8 самолета F-16 Block 70.

Новите самолети F-16 Block 70, които влизат на въоръжение в българските военновъздушни сили, бяха представени на същото място, където беше отбелязано и пристигането на първия многоцелеви изтребител през месец Април. За 8 месеца в рамките на тази година договорът между България и Съединените щати беше изпълнен. Два от самолетите днес останаха в хангара за церемонията. Останалите шест са позиционирани в непосредствена близост до пистата в авиобазата. Всичките са с отличителните знаци и бордните номера на българските военновъздушни сили.

По договор България получи 8 самолета F-16 Block 70.

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната на РБ: "Дълго сме чакали този момент да приемем на въоръжение модерна техника с широк спектър от възможности и значителна добавена стойност за отбранителните способности на Република България. Неведнъж съм подчертавал, че в миналото е имало времена, които не ни вдъхновяват с оптимизъм, но през тази година, за мен като началник на отбраната, за военното ръководство за командирите на видовете въоръжени сили и за всеки военнослужещ в Българската армия ситуацията коренно се променя."

Атанас Запрянов, министър на отбраната в оставка: "Имате чудесен самолет, използвайте го, както винаги сте правили досега, с разум и сърце подготвени и вдъхновени на добър път."

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.

#Официално представяне #изтребители F-16

