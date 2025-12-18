БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп изтъкна успехите си в обръщение към нацията - суперлативи или реалност са?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази

Според проучване на Ройтерс едва 33% от американците одобряват икономическата политика на американския президент

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На фона на спадащ рейтинг на одобрение – американският президент Доналд Тръмп излезе с вечерно обръщение към нацията. В него той подчерта успехите си от втория президентски мандат. Държавният глава обеща спад в цените и повече уважение на международната сцена. Суперлативи или реалност са това?

Американският президент засегна редица теми, сред които потребителските разходи, цените на горивата и международният авторитет на Съединените щати. Съпостави мандата си с този на бившия президент от Демократическата партия Джо Байдън. Според Тръмп – подобрението е по всеки параграф.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Добър вечер, Америка! Преди 11 месеца наследих една бъркотия и сега я оправям. Когато встъпих в длъжност, имахме най-лошата инфлация за последните 48 години. Някои биха казали изобщо в историята на страната ни, което вдигна цените безпрецедентно. Милиони американци не можеха да си позволят основни продукти."

Средната годишна инфлация за 2025 в Съединените щати е 2.9 процента – само с една десета от процента по-ниска от миналогодишната. Пикът е през 2021 и 2022 г., когато варира около 7 процента по време на пандемията от Ковид.

Президентът от републиканската партия изтъкна по-ниските цени на петрола, въпреки колебанията на пазара, които предизвиква напрежението с Венецуела и нововъведените санкции срещу петролни танкери. По тази линия Тръмп подчерта и безопасността на границите. Армията е основен фокус на мандата на сегашния президент и той обеща да даде военен дивидент почти 1800 долара на близо милион и половина военнослужещи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Направихме много пари благодарение на митата. Никой не ги заслужава повече от нашата армия. Между другото сега имаме рекорден брой нови постъпления в нея. Миналата година беше най-слабата изобщо за армията ни."

Според проучване на Ройтерс едва 33% от американците одобряват икономическата политика на Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп #обръщение към нацията #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
2
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
3
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
4
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
5
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
6
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
3
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
4
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: САЩ и Канада

Джинджифилова магия: Селце с над 750 къщи в Ню Йорк
Джинджифилова магия: Селце с над 750 къщи в Ню Йорк
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър" Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър"
Чете се за: 03:15 мин.
Осъдиха един от лекарите, обвинени за смъртта на Матю Пери, на домашен арест Осъдиха един от лекарите, обвинени за смъртта на Матю Пери, на домашен арест
Чете се за: 02:10 мин.
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на венецуелските петролни танкери Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на венецуелските петролни танкери
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс
НА ЖИВО: Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Политика
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент "Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ