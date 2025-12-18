Тръмп изтъкна успехите си в обръщение към нацията - суперлативи или реалност са?

На фона на спадащ рейтинг на одобрение – американският президент Доналд Тръмп излезе с вечерно обръщение към нацията. В него той подчерта успехите си от втория президентски мандат. Държавният глава обеща спад в цените и повече уважение на международната сцена. Суперлативи или реалност са това?

Американският президент засегна редица теми, сред които потребителските разходи, цените на горивата и международният авторитет на Съединените щати. Съпостави мандата си с този на бившия президент от Демократическата партия Джо Байдън. Според Тръмп – подобрението е по всеки параграф.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Добър вечер, Америка! Преди 11 месеца наследих една бъркотия и сега я оправям. Когато встъпих в длъжност, имахме най-лошата инфлация за последните 48 години. Някои биха казали изобщо в историята на страната ни, което вдигна цените безпрецедентно. Милиони американци не можеха да си позволят основни продукти."

Средната годишна инфлация за 2025 в Съединените щати е 2.9 процента – само с една десета от процента по-ниска от миналогодишната. Пикът е през 2021 и 2022 г., когато варира около 7 процента по време на пандемията от Ковид.

Президентът от републиканската партия изтъкна по-ниските цени на петрола, въпреки колебанията на пазара, които предизвиква напрежението с Венецуела и нововъведените санкции срещу петролни танкери. По тази линия Тръмп подчерта и безопасността на границите. Армията е основен фокус на мандата на сегашния президент и той обеща да даде военен дивидент почти 1800 долара на близо милион и половина военнослужещи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Направихме много пари благодарение на митата. Никой не ги заслужава повече от нашата армия. Между другото сега имаме рекорден брой нови постъпления в нея. Миналата година беше най-слабата изобщо за армията ни."

Според проучване на Ройтерс едва 33% от американците одобряват икономическата политика на Доналд Тръмп.