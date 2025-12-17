Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър"

Началникът на кабинета на президента Доналд Тръмп - Сузи Уайлс, коментира американската политика в противоречиво интервю за изданието "Венити Феър". Тя се изказва доста неласкаво за най-близкия кръг на Тръмп. Какви са точните ѝ думи и как реагира Белият дом след публикацията?

"Тя ми каза, че Тръмп има "личност на алкохолик". Добави, че вицепрезидентът е привърженик на конспиративните теории от десетилетия. Той е странна, странна птица, каквито мисля, че са гениите."

Това е част от интервюто на Сузи Уайлс - началник на кабинета на президента Доналд Тръмп за списанието "Венити Феър". Разговорът е в две части и се базира на няколко дълги разговора между автора Крис Уипъл и Уайлс. Освен за хората от администрацията, тя говори за досиетата Епстийн, за делата, които Тръмп завежда срещу политическите си опоненти. По думите ѝ Доналд Тръмп е с нагласата, че няма нещо, което може да му се опре и че той може всичко. След публикуването на статията Сузи Уайлс написа, че много от думите ѝ са извадени от контекста.

Сузи Уайлс, началник на кабинета на президента Тръмп: "Значителен контекст беше пренебрегнат и голяма част от това, което аз и други казахме за екипа и президента, беше пропуснато в историята. След като я прочетох, предполагам, че това е направено, за да се обрисува изключително хаотичен и негативен разказ за президента и нашия екип."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп подкрепи една от най-дългогодишните си сътруднички и първата жена началник на кабинета в американската история. Смята се, че именно Сузи Уайлс е в основата на победата на Тръмп на последния вот.

"Сузи е фантастична", каза Тръмп и добави, че е била "измамена" от автора. В защита на началника на кабинета се изказаха и водещи фигури във Вашингтон. Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Наистина обичам Сузи Уайлс, защото тя е истинска в присъствието на президента. Тя е абсолютно същата и когато президентът не е наоколо. Никога не съм виждал Сузи Уайлс да противоречи на Тръмп или да подкопава волята му зад кулисите. "

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: „Това - за съжаление, е още един пример за изкривено отразяване, при което репортер е извадил думите на началника на кабинета от контекста на целия разговор. Мисля, че най-фрапиращата част от тази статия е очевидното желание за съзнателно пропускане на определено съдържание. "

Въпреки твърденията за изопачаване, наблюдатели смятат, че интервюто наистина разкрива динамиката на отношенията в администрацията на Доналд Тръмп.