БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Началникът на кабинета на президента Доналд Тръмп - Сузи Уайлс, коментира американската политика в противоречиво интервю за изданието "Венити Феър". Тя се изказва доста неласкаво за най-близкия кръг на Тръмп. Какви са точните ѝ думи и как реагира Белият дом след публикацията?

"Тя ми каза, че Тръмп има "личност на алкохолик". Добави, че вицепрезидентът е привърженик на конспиративните теории от десетилетия. Той е странна, странна птица, каквито мисля, че са гениите."

Това е част от интервюто на Сузи Уайлс - началник на кабинета на президента Доналд Тръмп за списанието "Венити Феър". Разговорът е в две части и се базира на няколко дълги разговора между автора Крис Уипъл и Уайлс. Освен за хората от администрацията, тя говори за досиетата Епстийн, за делата, които Тръмп завежда срещу политическите си опоненти. По думите ѝ Доналд Тръмп е с нагласата, че няма нещо, което може да му се опре и че той може всичко. След публикуването на статията Сузи Уайлс написа, че много от думите ѝ са извадени от контекста.

Сузи Уайлс, началник на кабинета на президента Тръмп: "Значителен контекст беше пренебрегнат и голяма част от това, което аз и други казахме за екипа и президента, беше пропуснато в историята. След като я прочетох, предполагам, че това е направено, за да се обрисува изключително хаотичен и негативен разказ за президента и нашия екип."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп подкрепи една от най-дългогодишните си сътруднички и първата жена началник на кабинета в американската история. Смята се, че именно Сузи Уайлс е в основата на победата на Тръмп на последния вот.

"Сузи е фантастична", каза Тръмп и добави, че е била "измамена" от автора. В защита на началника на кабинета се изказаха и водещи фигури във Вашингтон.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Наистина обичам Сузи Уайлс, защото тя е истинска в присъствието на президента. Тя е абсолютно същата и когато президентът не е наоколо. Никога не съм виждал Сузи Уайлс да противоречи на Тръмп или да подкопава волята му зад кулисите. "

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: „Това - за съжаление, е още един пример за изкривено отразяване, при което репортер е извадил думите на началника на кабинета от контекста на целия разговор. Мисля, че най-фрапиращата част от тази статия е очевидното желание за съзнателно пропускане на определено съдържание. "

Въпреки твърденията за изопачаване, наблюдатели смятат, че интервюто наистина разкрива динамиката на отношенията в администрацията на Доналд Тръмп.

#Венити феър #противоречиво интервю #Сузи Уайлс #интервю

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
5
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
6
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: САЩ и Канада

Осъдиха един от лекарите, обвинени за смъртта на Матю Пери, на домашен арест
Осъдиха един от лекарите, обвинени за смъртта на Матю Пери, на домашен арест
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на венецуелските петролни танкери Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на венецуелските петролни танкери
Чете се за: 01:15 мин.
Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия
Чете се за: 01:05 мин.
Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл" Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:52 мин.
Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори за Украйна Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори за Украйна
Чете се за: 05:37 мин.

Водещи новини

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по БНТ 1
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ