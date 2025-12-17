Пясъчна фигура за Рождество радва жителите и гостите на Бургас

Бургас посреща празниците с впечатляваща пясъчна скулптура. Артистите Пол и Реми Хогарт, които от години творят в града, този път извайват образите на Света Богородица и Младенеца. Хората могат да проследят процеса на създаване на скулптурата, която се намира до Часовника в центъра на града.

В сърцето на града пясъкът оживява, разказвайки библейска история - чрез образите на Света Богородица и Младенеца Иисус Христос.

А скулптурата се ражда пред очите на минувачи.

Пол: “Започваме с няколко дизайна, но те са само примери. Снимките, които сме разпечатали като образец, не могат да се копират. Черпим вдъхновение от други места. За мен срещата с Христос е най-голямото вдъхновение – нещо, от което можеш истински да започнеш живота си, ако го разбереш. За нас това е просто невероятна възможност. Истински шанс да споделим работата си, особено точно в този момент - по Коледа”.

Снимки: БТА

Реми: “Това е смисълът на Коледа – не подаръците, а Рождеството на Иисус. Семейството, да бъдем заедно и да преживеем празника с най-близките си.”

Шпатули, четки и лопати - нужният инструментариум, с който се вае крехко изкуство.

Пол: “Най-важното е пясъкът да бъде добре пресят и уплътнен, след което го оформяме. Основната форма е ключова, а след това, ден след ден, постепенно разкриваме самата скулптура. Както виждате, това отнема около една седмица. В момента работим по фините детайли, но има и доста тежка физическа работа, така че трудът е много.”

Реми: “Ще работим интензивно още няколко дни – около 4–5 дни, защото искаме да изпипаме много детайли. Искаме всичко да стане много красиво и с внимание към детайла.” Пол: “Пясъкът не обича формата. Съобразяваме се със слънцето, с влагата. Има много тънкости. Това е занаят, който се учи цял живот, а аз го практикувам вече 30 години.”

В основата ѝ стоят близо 8 кубика пясък, подредени на два плътни слоя. Въпреки студа, работата не спира. До финала им остават само пет дни.

Тони Шентова, жител: “Аз се изумявам от тяхното изкуство и с интерес ги наблюдавам всеки ден. Как започнаха и сега. Винаги се спирам покрай тях. Разбира се това е една радост за всички бургазлии.” Пол: “Обичам българите. Винаги показват нещо повече – не просто доброта, а истинска човечност. През петте години, в които живеем тук, те показаха отношение и към мен, и към красивата ми съпруга. Затова споделяме работата си – защото те ни допускат до сърцата си.”

А зад всяка линия в пясъка стои нещо много повече от техника.

Пол: “Тази скулптура е много специална. Усещам я, докато работим. Мислите ни са насочени към Бога – това ни помага да разпознаем собствените си чувства. А когато виждаме как хората, особено децата, се свързват с тези творби, това е просто фантастично.“

Едно красиво изкуство, създадено от пясък. И от вяра. Дни преди Рождество.