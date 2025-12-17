БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Автоинструктори и курсисти на протест в Бургас заради забавяне на шофьорските изпити

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
автоинструктори курсисти протест бургас заради забавяне шофьорските изпити
Слушай новината

Автоинструктори и курсисти излязоха на протест пред сградата на ДАИ в Бургас. Причината е свързана с проблеми в организацията на провеждане на шофьорските изпити - няма достатъчно проверяващи инспектори, което води до продължителни забавяния при провеждането на изпитите за кандидат-шофьори.

В Бургаска област има само четирима изпитващи от ДАИ. А стачката им допълнително възпрепятства изпитването на кандидат-шофьорите.

Ваня Кижева, автоинструктор: “Хората се трупат. Ако сега имаме върнати по 10, а задържаме 20 човека предвид това, че имаме почивни дни, януари месец ще станат още 20-30. В Бургаска област са около 80 учебни центъра.”

Милен Москов, автоинструктор: “Трябва да са поне 6 човека, за да си вървят нещата нормално. Подкрепям исканията на колегите от ДАИ. Аз съм от Карнобат и в един момент ми казват, че не могат да ми изпитат човека, в ограничен обем са изпитите заради техните искания.”

Димитрина Георгиева, автоинструктор: “Кандидатът се ядосва, започва да търси други учебни центрове, в които са му обещали, че по-рано ще го явят. Напрежението е и от двете страни. Не са виновни колегите тук, в местното ДАИ. Вината е нагоре по веригата, което се отразява на бизнеса.”

Алекси Алексиев, изпитващ в ДАИ: “Няма желаещи, заплатите са ниски. То не зависи от нас, зависи от ръководството.”

Курсисти също протестираха - чакат повече от месец за нова дата за изпит.

Василка Филипова, курсист: “Да, аз съм се явила веднъж на изпит, скъсали са ме. Въпросът е, че не знам след това кога ще се явя на изпит. Аз пътувам от друго място. За мен това е голямо притеснение!”

Мариян Димитров, курсист: “От две седмици насам аз чакам дата, дати няма. Не знам какво се случва и кога ще имам изпит. Докато дойде време да се явя, ще забравя какво съм учил.”

Таню Танев, автоинструктор: “Той иска допълнително да се подготви. Поне 2-3 часа да си вземе. И аз го задължавам да дойде и да си плати часове по желание, за да не забрави.”

А продължаващото отлагане на изпитите влошава подготовката бъдещите шофьори.

#курсисти #Бургас #автоинструктори

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
5
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Яйца полетяха към Общинския съвет в Несебър: Жители на протест срещу скок на данък "сгради"
6
Яйца полетяха към Общинския съвет в Несебър: Жители на протест...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Регионални

Пясъчна фигура за Рождество радва жителите и гостите на Бургас
Пясъчна фигура за Рождество радва жителите и гостите на Бургас
За временни прекъсвания при купуването на винетки предупреждават от АПИ За временни прекъсвания при купуването на винетки предупреждават от АПИ
Чете се за: 02:30 мин.
За пореден ден ограничиха тежкотоварния трафик през "Кулата" и "Илинден" За пореден ден ограничиха тежкотоварния трафик през "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:35 мин.
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
Чете се за: 02:10 мин.
С ден по-рано от планираното: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе С ден по-рано от планираното: Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по БНТ 1
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ