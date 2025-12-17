Автоинструктори и курсисти на протест в Бургас заради забавяне на шофьорските изпити

Автоинструктори и курсисти излязоха на протест пред сградата на ДАИ в Бургас. Причината е свързана с проблеми в организацията на провеждане на шофьорските изпити - няма достатъчно проверяващи инспектори, което води до продължителни забавяния при провеждането на изпитите за кандидат-шофьори.

В Бургаска област има само четирима изпитващи от ДАИ. А стачката им допълнително възпрепятства изпитването на кандидат-шофьорите.

Ваня Кижева, автоинструктор: “Хората се трупат. Ако сега имаме върнати по 10, а задържаме 20 човека предвид това, че имаме почивни дни, януари месец ще станат още 20-30. В Бургаска област са около 80 учебни центъра.” Милен Москов, автоинструктор: “Трябва да са поне 6 човека, за да си вървят нещата нормално. Подкрепям исканията на колегите от ДАИ. Аз съм от Карнобат и в един момент ми казват, че не могат да ми изпитат човека, в ограничен обем са изпитите заради техните искания.” Димитрина Георгиева, автоинструктор: “Кандидатът се ядосва, започва да търси други учебни центрове, в които са му обещали, че по-рано ще го явят. Напрежението е и от двете страни. Не са виновни колегите тук, в местното ДАИ. Вината е нагоре по веригата, което се отразява на бизнеса.” Алекси Алексиев, изпитващ в ДАИ: “Няма желаещи, заплатите са ниски. То не зависи от нас, зависи от ръководството.”

Курсисти също протестираха - чакат повече от месец за нова дата за изпит.

Василка Филипова, курсист: “Да, аз съм се явила веднъж на изпит, скъсали са ме. Въпросът е, че не знам след това кога ще се явя на изпит. Аз пътувам от друго място. За мен това е голямо притеснение!” Мариян Димитров, курсист: “От две седмици насам аз чакам дата, дати няма. Не знам какво се случва и кога ще имам изпит. Докато дойде време да се явя, ще забравя какво съм учил.” Таню Танев, автоинструктор: “Той иска допълнително да се подготви. Поне 2-3 часа да си вземе. И аз го задължавам да дойде и да си плати часове по желание, за да не забрави.”

А продължаващото отлагане на изпитите влошава подготовката бъдещите шофьори.