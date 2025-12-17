БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Запази
Слушай новината

Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет. Това каза след края на консултациите при президента председателя на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Той определи срещата с президента така: "Нормален диалог в парламентарна процедура."

Йорданов посочи, че не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори.

"Това е отговорност на президентскта институция, президентът трябва да прецени."

Що се отнася до промените в Изборния кодекс, Йорданов каза:

"Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си. От ИТН вкарахме законопроект за промяна на Изборния кодекс още когато се конституира този парламент. Мина на първо четене, гледан е в комисии и е финализиран. Призовавам останалите политически партии да подкрепят този, закон , който е минал в нормална и спокойна атмосфера, а не в има избори - затова да направим промени."

Станислав Балабанов, ИТН: Миналото за тези, които в момента искат да откраднат гласа на една прекрасна енергия от площада, е скандално. Това няма да замаже техните грешки от миналото и е хубаво да си ги припомняме. ИТН се опасявахме, че може и да закъснеем за днешната среща с президента, защото се провеждаше Председателски съвет в НС, който касаеше една от предизборните теми на ПП-ДБбез свързани с преразпределението на кабинетите в Народното събрание, кой къде трябва да стои в кабинети и защо такъв като Делян Пеевски трябва да стои в кабинет 222А. Около половин час ни занимаваха с едни скици, с разпределения на квадратури на кабинетите и накрая, уважаеми колеги, се стигна до следното. Те си изненадаха от това колко са забравили тяхното минало. Стигна се до това, че всъщност благодарение на Христо Иванов и част от "Демократична България" заедно, още по времето на сглобката, са приели възможността Делян Пеевски да стои във въпросния кабинет. Било им е удобно през цялото време да стои в този кабинет, там заедно пиха кафетата си в този кабинет и нямаха нищо против той да стои в този кабинет, до ден днешен. Оказа се. Накрая, че със съгласието на ДБ специално даже Асен Василев така започнаха да се гледат като котараци с колегите на Председателски съвет са взели самосиндикално тогава решението и са се съгласили този кабинет да е на Делян Пеевски. Сега от днес този кабинет има една интересна хипотеза, в която е изпаднал - Музей на сглобката, някои го определиха по този начин, лично предложението не "Има такъв народ" това да остане така и по време на предизборната кампания, за да видите хората, които на практика поканиха и дадоха цялата изпълнителна и законодателна власт на "ДПС - Ново начало" по време на сглобката, логично е да си припомним техните комуникации, отношения, вижте колко закони приеха заедно и въобще тия хора са вредни за институцията, която представляват."

#консултациите при президента #ИТН

Водещи новини

Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране "Има такъв народ" при президента: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът се отказа да обсъди проектобюджетите на НЗОК и на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ