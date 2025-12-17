Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет

Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет. Това каза след края на консултациите при президента председателя на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Той определи срещата с президента така: "Нормален диалог в парламентарна процедура."

Йорданов посочи, че не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори.

"Това е отговорност на президентскта институция, президентът трябва да прецени."

Що се отнася до промените в Изборния кодекс, Йорданов каза: