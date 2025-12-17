Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет
Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет. Това каза след края на консултациите при президента председателя на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.
Той определи срещата с президента така: "Нормален диалог в парламентарна процедура."
Йорданов посочи, че не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори.
"Това е отговорност на президентскта институция, президентът трябва да прецени."
Що се отнася до промените в Изборния кодекс, Йорданов каза:
"Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си. От ИТН вкарахме законопроект за промяна на Изборния кодекс още когато се конституира този парламент. Мина на първо четене, гледан е в комисии и е финализиран. Призовавам останалите политически партии да подкрепят този, закон , който е минал в нормална и спокойна атмосфера, а не в има избори - затова да направим промени."
Станислав Балабанов, ИТН: Миналото за тези, които в момента искат да откраднат гласа на една прекрасна енергия от площада, е скандално. Това няма да замаже техните грешки от миналото и е хубаво да си ги припомняме. ИТН се опасявахме, че може и да закъснеем за днешната среща с президента, защото се провеждаше Председателски съвет в НС, който касаеше една от предизборните теми на ПП-ДБбез свързани с преразпределението на кабинетите в Народното събрание, кой къде трябва да стои в кабинети и защо такъв като Делян Пеевски трябва да стои в кабинет 222А. Около половин час ни занимаваха с едни скици, с разпределения на квадратури на кабинетите и накрая, уважаеми колеги, се стигна до следното. Те си изненадаха от това колко са забравили тяхното минало. Стигна се до това, че всъщност благодарение на Христо Иванов и част от "Демократична България" заедно, още по времето на сглобката, са приели възможността Делян Пеевски да стои във въпросния кабинет. Било им е удобно през цялото време да стои в този кабинет, там заедно пиха кафетата си в този кабинет и нямаха нищо против той да стои в този кабинет, до ден днешен. Оказа се. Накрая, че със съгласието на ДБ специално даже Асен Василев така започнаха да се гледат като котараци с колегите на Председателски съвет са взели самосиндикално тогава решението и са се съгласили този кабинет да е на Делян Пеевски. Сега от днес този кабинет има една интересна хипотеза, в която е изпаднал - Музей на сглобката, някои го определиха по този начин, лично предложението не "Има такъв народ" това да остане така и по време на предизборната кампания, за да видите хората, които на практика поканиха и дадоха цялата изпълнителна и законодателна власт на "ДПС - Ново начало" по време на сглобката, логично е да си припомним техните комуникации, отношения, вижте колко закони приеха заедно и въобще тия хора са вредни за институцията, която представляват."