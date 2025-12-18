От МЕЧ ще забавят връщането на мандата, ако им бъде връчен от президента
От МЕЧ ще забавят връщането на мандата, ако им бъде връчен от президента. Това стана ясно от думите на лидера на партията Радостин Василев след консултациите при президента.
"БНТ: Ще правите ли опит за правителство, ако получите трети мандат, или ще го забавите, за да се удължи процедурата?
"Не. Само технически за да бъде задържан, за да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно. Както и от администрацията на президента казаха – няма избори през февруари – сложен месец. Колкото и да ни се иска да има избори максимално бързо, те трябва да са направени в период, който е удобно и на гражданите да гласуват. Нямаме никакво намерение с тези, в които са в парламента, да правим каквото и да била конфигурация", коментира Радостин Василев.
От думите му стана ясно, че от МЕЧ са подготвили предложения за промени в Изборния кодекс.
"Имам огромни съмнения, че това мнозинство в парламента може да допусне промяна в ИК, която да доведе до по-честни избори", добави той.
Той коментира, че са за изцяло машинно гласуване и видеонаблюдение.
"Тези машини са доказано най-честният начин за провеждане на избори", каза той.