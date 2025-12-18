От МЕЧ ще забавят връщането на мандата, ако им бъде връчен от президента. Това стана ясно от думите на лидера на партията Радостин Василев след консултациите при президента.

"БНТ: Ще правите ли опит за правителство, ако получите трети мандат, или ще го забавите, за да се удължи процедурата? "Не. Само технически за да бъде задържан, за да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно. Както и от администрацията на президента казаха – няма избори през февруари – сложен месец. Колкото и да ни се иска да има избори максимално бързо, те трябва да са направени в период, който е удобно и на гражданите да гласуват. Нямаме никакво намерение с тези, в които са в парламента, да правим каквото и да била конфигурация", коментира Радостин Василев.

От думите му стана ясно, че от МЕЧ са подготвили предложения за промени в Изборния кодекс.

"Имам огромни съмнения, че това мнозинство в парламента може да допусне промяна в ИК, която да доведе до по-честни избори", добави той.

Той коментира, че са за изцяло машинно гласуване и видеонаблюдение.