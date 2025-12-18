БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

От МЕЧ ще забавят връщането на мандата, ако им бъде връчен от президента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
живо представители меч коментират срещата президента
Слушай новината

От МЕЧ ще забавят връщането на мандата, ако им бъде връчен от президента. Това стана ясно от думите на лидера на партията Радостин Василев след консултациите при президента.

"БНТ: Ще правите ли опит за правителство, ако получите трети мандат, или ще го забавите, за да се удължи процедурата?

"Не. Само технически за да бъде задържан, за да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове, студове и да бъде логистично по-удобно. Както и от администрацията на президента казаха – няма избори през февруари – сложен месец. Колкото и да ни се иска да има избори максимално бързо, те трябва да са направени в период, който е удобно и на гражданите да гласуват. Нямаме никакво намерение с тези, в които са в парламента, да правим каквото и да била конфигурация", коментира Радостин Василев.

От думите му стана ясно, че от МЕЧ са подготвили предложения за промени в Изборния кодекс.

"Имам огромни съмнения, че това мнозинство в парламента може да допусне промяна в ИК, която да доведе до по-честни избори", добави той.

Той коментира, че са за изцяло машинно гласуване и видеонаблюдение.

"Тези машини са доказано най-честният начин за провеждане на избори", каза той.

#консултации при президента #меч

Водещи новини

Нов протест в центъра на София
Нов протест в центъра на София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Протест се провежда и в Пловдив Протест се провежда и в Пловдив
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Протест на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата Протест на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На консултациите при президента: От АПС и МЕЧ смятат, че този парламент не може да излъчи редовен кабинет (ОБЗОР) На консултациите при президента: От АПС и МЕЧ смятат, че този парламент не може да излъчи редовен кабинет (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Делян Пеевски освободи кабинета си в Народното събрание
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Без синя и зелена зона за празничните дни в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ