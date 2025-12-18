СО одобри нова позиция - зам.-кмет по градоустройство, правомощията на главния архитект се ограничават

Вече има нова позиция в структурата на Столичната община и това е заместник-кмет по градоустройство, а правомощията на главния архитект се ограничават и ще бъдат фокусирани само върху експертните му функции.

По врема на заседание на Столичен общински съвет стана ясно още, че има избран изпълнител за сметопочистването в софийските квартали от втора и пета зона. Във втора зона влизат кварталите - Искър, Кремиковци, Панчарево, а в пета - Връбница, Нови искър и Банкя.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че има 10-дневен срок, в който да бъде обжалван изборът на изпълнител за сметопочистването на тези две зони.

Терзиев каза още, че ще се водят разговори за по-ниска цена, тъй като към момента тя е двойно по-висока от заложената. Кметът допълни още, че до 15 януари трябва да е доставена и цялата налична техника за почистването на "Люлин" и "Красно село".

Васил Терзиев, кмет на София: "За 3-та и за 4-та зона чакаме решения на Комисията за защита на конкуренцията, като за 4-та зона при подписване на договор с изпълнител, за 5-та зона и удължаване на текущия за 7-ма, това би ни дало възможност чрез възлагане на граничните райони да покрием и 4-ти, така че и там да няма никакъв проблем със сметоизвозването. 6-та зона, там се работи по това да се подпише дългосрочен договор с Общининското дружество "Софекострой".

Преди заседанието пред общината имаше протест против застрояването в "Младост", тъй като днес се очаква да бъде гласуван доклад по темата.