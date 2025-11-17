БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази

"Настъпих много интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен", заяви Панайотова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите. Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен.

Това заяви в "Денят започва" главният архитект на София арх. Богдана Панайотова след поисканата оставка от кмета Васил Терзиев.

"Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение. Не сме провели разговор, мисля, че желанието е взаимно за такъв и следва да бъде проведен след завръщането ми на работа. Странното е, че създаването на длъжността на зам.-кмет по градоустройството съм го поддържала от самото начало, още преди конкурса, още от месец февруари, когато беше ясно, че кметът си взе правата, полагащи му се по закон - да одобрява градоустройствени планове. Не съм убедена, че това би следвало да е причината, защото създаването точно в този вид действително не е много ясно дали е законово, дали не се изземват част от правата със специалния закон на главния архитект, но това не мисля, че аз е редно да го коментирам. Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главен архитект, поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки."

Според думите на Панайотова идеята на кмета с новата структура "поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските си функции по закон и това го доказвам с доста сериозен доклад и становище до СОС."

"Контролът по строителство, градоустройство, проектиране и всичко съгласно закона за устройство на територията действително е вменено на главния архитект. В случая се отнемат точно тези контролни права", посочи тя.

Относно назначаването на архитект Любо Георгиев като заместник-кмет по градоустройството, Панайотова коментира:

"Аз не го познавам лично, срещала съм се с него само веднъж и то, говорейки заради структурата, това беше преди повече от месец и половина. Не знам дали е възможно и как бихме работили с него, поради това, че аз лично не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно и не е мотивирано."

Архитект Панайотова не отрече, че е "настъпила" много интереси.

"Позицията е доста сериозна във връзка с проблема основния, който е в София с огромното застрояване, с липса на инфраструктура, с липса на добра градска среда. Естествено е нормално да съм между много интереси - и обществен, и натиск и на инвеститори, и на бизнес. При постъпването ми на работа имахме сериозен разговор, с който си поехме ангажименти взаимно, мисля, че опитах да ги спазвам, по начина, по който работих - да има по-голяма публичност, прозрачност, включване на обществения интерес пряко, оповестяване на всичко, което се случва. Не мисля, че по някакъв начин съм нарушила моите обещания и моята заявка, която съм поела тогава. Естествено, че имаше страшно много нарушени интереси. Естествено, че има неща, които и не бяха оповестени - спиране на доста големи обекти, проекти от моя страна."

Главният архитект на София подчерта, че не са ѝ ясни мотивите за поисканата оставка.

"На мен ми се струва доста несериозно разногласие със структура, което очевидно структурата не е само с мен разногласието, а и с браншови организации и със СОС. Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила и съм нарушила ангажименти, които съм поела за прозрачност, за спиране на строителство, за друго, защото не ми е ясно, не мога да кажа."

Вижте целия разговор във видеото

Последвайте ни

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
2
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
4
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
6
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Регионални

Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер
Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер
80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние, какви са съветите на ПСС? 80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние, какви са съветите на ПСС?
Чете се за: 04:17 мин.
След опасно селфи и спасителна операция в София: Полицията апелира за повече диалог между родители и деца След опасно селфи и спасителна операция в София: Полицията апелира за повече диалог между родители и деца
Чете се за: 01:22 мин.
РЗИ-Бургас затваря дома за стари хора в Поморие РЗИ-Бургас затваря дома за стари хора в Поморие
Чете се за: 01:17 мин.
"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона "Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския квартал “Чайка” не искат зелена зона
Чете се за: 02:40 мин.
Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в Софийска област заради нова маркировка Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в Софийска област заради нова маркировка
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“ Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние, какви са съветите на ПСС? 80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо състояние, какви са съветите на ПСС?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Ново заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ