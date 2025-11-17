Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“

Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите. Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен.

Това заяви в "Денят започва" главният архитект на София арх. Богдана Панайотова след поисканата оставка от кмета Васил Терзиев.

"Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение. Не сме провели разговор, мисля, че желанието е взаимно за такъв и следва да бъде проведен след завръщането ми на работа. Странното е, че създаването на длъжността на зам.-кмет по градоустройството съм го поддържала от самото начало, още преди конкурса, още от месец февруари, когато беше ясно, че кметът си взе правата, полагащи му се по закон - да одобрява градоустройствени планове. Не съм убедена, че това би следвало да е причината, защото създаването точно в този вид действително не е много ясно дали е законово, дали не се изземват част от правата със специалния закон на главния архитект, но това не мисля, че аз е редно да го коментирам. Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главен архитект, поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки."

Според думите на Панайотова идеята на кмета с новата структура "поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските си функции по закон и това го доказвам с доста сериозен доклад и становище до СОС."

"Контролът по строителство, градоустройство, проектиране и всичко съгласно закона за устройство на територията действително е вменено на главния архитект. В случая се отнемат точно тези контролни права", посочи тя.

Относно назначаването на архитект Любо Георгиев като заместник-кмет по градоустройството, Панайотова коментира:

"Аз не го познавам лично, срещала съм се с него само веднъж и то, говорейки заради структурата, това беше преди повече от месец и половина. Не знам дали е възможно и как бихме работили с него, поради това, че аз лично не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно и не е мотивирано."

Архитект Панайотова не отрече, че е "настъпила" много интереси.

"Позицията е доста сериозна във връзка с проблема основния, който е в София с огромното застрояване, с липса на инфраструктура, с липса на добра градска среда. Естествено е нормално да съм между много интереси - и обществен, и натиск и на инвеститори, и на бизнес. При постъпването ми на работа имахме сериозен разговор, с който си поехме ангажименти взаимно, мисля, че опитах да ги спазвам, по начина, по който работих - да има по-голяма публичност, прозрачност, включване на обществения интерес пряко, оповестяване на всичко, което се случва. Не мисля, че по някакъв начин съм нарушила моите обещания и моята заявка, която съм поела тогава. Естествено, че имаше страшно много нарушени интереси. Естествено, че има неща, които и не бяха оповестени - спиране на доста големи обекти, проекти от моя страна."

Главният архитект на София подчерта, че не са ѝ ясни мотивите за поисканата оставка.

"На мен ми се струва доста несериозно разногласие със структура, което очевидно структурата не е само с мен разногласието, а и с браншови организации и със СОС. Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила и съм нарушила ангажименти, които съм поела за прозрачност, за спиране на строителство, за друго, защото не ми е ясно, не мога да кажа."





Вижте целия разговор във видеото