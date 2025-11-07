БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова

У нас
кметът софия васил терзиев отнел делегираните правомощия главния архитект богдана панайотова
Снимка: БТА
Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Главният архитект от днес не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки. При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община, се посочва в съобщението.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, засягащи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията, посочват от Столичната община.

В сряда столичният кмет Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова. Тогава той посочи, че в хода на работата им е станало ясно, че с арх. Панайотова имат различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. По-късно тя заяви, че няма намерение да подава оставка.

