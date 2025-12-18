БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удължителният бюджет е по-добър вариант от двата предходни проектобюджета, смята Симеон Дянков

Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Агенция "Фич" влоши прогнозата за бюджетния дефицит на България, рейтингът остава стабилен 

симеон дянков председател фискалния съвет
Слушай новината

Международната рейтингова агенция "Фич" влоши прогнозата си за бюджетния дефицит на България, като същевременно запази кредитния рейтинг на страната на ниво "стабилна перспектива". Според агенцията основните рискове произтичат от начина, по който се подготвят и приемат бюджетите, както и от политическата нестабилност.

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков определи решението като сериозен сигнал към страната. По думите му това е "официално предупреждение", след което обикновено следва намаляване на кредитния рейтинг.

"Притесни ги първо особено необмисленият бюджет или по-скоро няколко необмислени проектобюджети и, разбира се, оставката на правителството, което пък влошава по-средносрочната рамка за фискални промени", заяви Дянков.

Сигналът от "Фич" е "жълт картон", съгласи се той и уточни, че "ще последва и червен картон в началото на следващата година, в смисъл намаляване на кредитния рейтинг на България".

"Не само заради големите социални разходи, а просто заради начина, по който и първият проектобюджет, и вторият проектобюджет и сега удължителният бюджет влязоха в парламента набързо. Нямаше публични дискусии, всички по-добри икономисти и финансисти се изказаха против тези бюджети и Министерството на финансите и като цяло коалицията реши все пак да ги прокара през парламента. Самият процес беше толкова многократно нарушен, Закона за публичните финанси, че дори рейтинговите агенции почнаха да дават негативни сигнали, защото това се очаква и в бъдеще", коментира председателят на Фискалния съвет.

Като положителна стъпка Дянков посочи приемането на удължителен бюджет, който според него е по-добър вариант от двата предходни проектобюджета.

"Удължителният бюджет беше по-добър от първия и втория проектобюджет. Това е правилната стъпка на този етап и дава време да се стигне до редовен бюджет", каза той.

Председателят на Фискалния съвет подчерта, че удължителният бюджет е чисто процедурен механизъм и не позволява въвеждането на нови политики или разходи.

"В него не могат да се прокарват нови политики. Това, което беше направено с увеличението на административните заплати, е просто незаконно", допълни Дянков.

По отношение на следващия редовен бюджет, който ще бъде изготвен за първи път в евро, Симеон Дянков заяви, че обществото трябва да чуе истината за състоянието на публичните финанси.

"Можем да минем без вдигане на данъци, но нас ни трябва финансов министър тип камикадзе, който да каже последните години се разпищолихме, сега трябва да стегнем в някои посоки. Пенсиите, както казах, вече са гласувани, те почват с увеличенията. Минималната заплата вече е гласувана. Но в много от другите пера, където се криеше реално колко са разходите, трябва да сме честни. И тук има два варианта. Или твърд бюджет, който наистина влиза в рамките на критериите за влизане в еврозоната. Това ще е трудно, да не кажа невъзможно. Или да се каже истината и да се каже за една-две години ще сме на дефицит примерно 5,5 - 6%", обясни Симеон Дянков.

Това, по думите му, означава, че инфлацията ще продължи да е висока:

"И също означава, че неизбежно ще се вдигнат данъците. Ако не в този бюджет, в следващия бюджет със сигурност. Но това вече определено няма как да се избегне".

#Фискален съвет #Симеон Дянков

