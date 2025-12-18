Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си мислите

Икономиката е по-силна, отколкото хората си мислят - това послание отправи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в обръщение към нацията. В речта си Тръмп изтъкна историческите успехи на администрацията си и обвини демократите за проблемите в държавата.

На фона на празничната украса в Белия дом Доналд Тръмп направи 18-минутно обръщение. Но вместо коледно настроение, от думите му струеше недоволство от наследството, оставено от предшественика му Джо Байдън - споменат в речта цели седем пъти.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Преди 11 месеца наследих бъркотия, сега я оправям."

Речта на Тръмп беше фокусирана върху икономиката и усилията да бъдат намалени цените. Той се похвали, че вече е разрешил проблемите с инфлацията, заплатите, проблемите по границата и престъпността.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Когато поех поста, имахме най-лошата инфлация от 48 години. Някои биха казали дори в историята и това доведе до по-високи от всякога цени, което направи непоносим живота на милиони американци."

Тръмп изтъкна, че много от постигнатото се дължи на митата, както и на "големия красив закон" за бюджета, предвиждащ данъчни облекчения и съкращения на разходите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Парите трябва да отидат при хората - това сте вие, за да могат сами да си плащат здравната осигуровка."

Тръмп не пропусна да се похвали, че е прекратил осем войни и обяви еднократен коледен бонус за всички военнослужещи, защото според него те най-много го заслужават. Чекът е в размер на 1776 долара - препратка към годината на създаването на Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "На прага сме на икономически бум, какъвто светът още не е виждал. Скоро ще бъдем домакини на Световното първенство по футбол и Олимпийските игри, и двете ги спечелих. Но най-важното - ще честваме 250-годишнината от Декларацията за независимост. Няма по-подходящ начин да я отбележим от това да завършим възхода на Америка, който започна точно преди една година."

Тръмп използва жаргон и заяви още, че Съединените щати са най-готината страна в света.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "След 11 месеца, границите ни са сигурни, инфлацията е спряна, заплатите са нагоре, цените паднаха. Нацията ни е силна. Америка е уважавана и страната ни се върна по-силна от всякога."

Статистиката обаче показва по-различна картина. Цените на горивата и яйцата в САЩ наистина поевтиняха, но повечето храни остават твърде скъпи. Инфлацията неочаквано падна до 2,7%, но потребителското доверие е ниско заради притеснения, свързани с разходите за живот и работните места. Проучване на Ройтерс показва, че доверието за президента е едва 33%.