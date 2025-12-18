Как да пестим от сметките за ток през зимата?

Обикновено най-големите ни разходи през зимния сезон са свързани с електроенергията. Особено домакинствата, които се отопляват на ток. И въпреки че непрекъснато слушаме за енергийна ефективност на уредите, на практика сметката за ток в края на месеца винаги ни се струва висока.

Какви грешки допускаме и как да пестим от сметките за електроенергия?

През зимния сезон Ангелина плаща около 180 лева за електроенергия. Казва, че се старае да пести, като прилага някои трикове.

Ангелина Попова: "Като шега да не се прибираме вкъщи и да сме повече навън. Пералнята, нощната енергия, която е. Хладилникът не го ползваме много, в смисъл не отваряме постоянно и затваряме вратата".

Експертите предупреждават, че работата на електроуредите на максимални температури е сериозна грешка, която води до по-солени сметки за ток.

инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Бойлерите и всички уреди, които се включват, обикновено имат препоръчителни мощности, на които да работят. Същото е и за прането тук, ако говорим за пералните. Няма нужда всяко пране да се пере, даже е вредно, ако се перат постоянно на високи температури".

Затова при избора на нови електроуреди е важно да обръщаме внимание на енергийните етикети. Най-високият клас е A+++, а климатиците от тази категория могат да намалят разхода на енергия с до 75%.

Боян Русев: "Когато ходя в магазин да купя някаква техника, винаги гледам да е по-икономична, три пъти А, два пъти А, колкото може по-икономична. Вкъщи имаме едни климатици, които са по-икономични от другите. Тоест ако примерно с по-старите климатици токът ти е 100 лева, с тези ще ти е 50 лева". инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Едно време, ако си спомняте, имаше едни т.нар. акумулиращи печки. Е те бяха лами за консумация на електрическа енергия. Имаше едни подови отопления, не с термопомпи каквито са днес, електрически подови отопления – същата работа. Уредите са доста по-икономични, даже от гледна точка на това, че имат управление, така че да управляваме точните температури, до които искаме да загрява".

Друг начин да пестим от сметките за ток през зимата е добрата изолация на жилището.

инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Това е едно механично действие, което може да спести изключително много електроенергия както лятото, така и зимата. Защото когато един дом, една стая е изолирана добре, означава, че лятото ще е по-прохладно, а зимата ще е по-топло в сравнение с външната температура". Ангелина Попова: "В момента в помещението, в което се намираме, аз имам изолация на тавана, той е дървен, но има фибран между плочата и дървенията, имам вътрешна и външна изолация на това помещение. Аз преди плащах за това помещение, което е 35 квадрата, аз стигах до 500 - 600 лева ток".

Макар често да се подценява, домашното осветление може да отнема около 9% от месечните разходи за електроенергия, в зависимост от типа крушки и навиците на домакинството. Затова съветът на експертите и да използваме само LED осветление и да го изключваме, когато излизаме от стаята.