БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как да пестим от сметките за ток през зимата?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обикновено най-големите ни разходи през зимния сезон са свързани с електроенергията. Особено домакинствата, които се отопляват на ток. И въпреки че непрекъснато слушаме за енергийна ефективност на уредите, на практика сметката за ток в края на месеца винаги ни се струва висока.

Какви грешки допускаме и как да пестим от сметките за електроенергия?

През зимния сезон Ангелина плаща около 180 лева за електроенергия. Казва, че се старае да пести, като прилага някои трикове.

Ангелина Попова: "Като шега да не се прибираме вкъщи и да сме повече навън. Пералнята, нощната енергия, която е. Хладилникът не го ползваме много, в смисъл не отваряме постоянно и затваряме вратата".

Експертите предупреждават, че работата на електроуредите на максимални температури е сериозна грешка, която води до по-солени сметки за ток.

инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Бойлерите и всички уреди, които се включват, обикновено имат препоръчителни мощности, на които да работят. Същото е и за прането тук, ако говорим за пералните. Няма нужда всяко пране да се пере, даже е вредно, ако се перат постоянно на високи температури".

Затова при избора на нови електроуреди е важно да обръщаме внимание на енергийните етикети. Най-високият клас е A+++, а климатиците от тази категория могат да намалят разхода на енергия с до 75%.

Боян Русев: "Когато ходя в магазин да купя някаква техника, винаги гледам да е по-икономична, три пъти А, два пъти А, колкото може по-икономична. Вкъщи имаме едни климатици, които са по-икономични от другите. Тоест ако примерно с по-старите климатици токът ти е 100 лева, с тези ще ти е 50 лева".

инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Едно време, ако си спомняте, имаше едни т.нар. акумулиращи печки. Е те бяха лами за консумация на електрическа енергия. Имаше едни подови отопления, не с термопомпи каквито са днес, електрически подови отопления – същата работа. Уредите са доста по-икономични, даже от гледна точка на това, че имат управление, така че да управляваме точните температури, до които искаме да загрява".

Друг начин да пестим от сметките за ток през зимата е добрата изолация на жилището.

инж. Румен Шарланджиев, инженер по микроелектроника: "Това е едно механично действие, което може да спести изключително много електроенергия както лятото, така и зимата. Защото когато един дом, една стая е изолирана добре, означава, че лятото ще е по-прохладно, а зимата ще е по-топло в сравнение с външната температура".

Ангелина Попова: "В момента в помещението, в което се намираме, аз имам изолация на тавана, той е дървен, но има фибран между плочата и дървенията, имам вътрешна и външна изолация на това помещение. Аз преди плащах за това помещение, което е 35 квадрата, аз стигах до 500 - 600 лева ток".

Макар често да се подценява, домашното осветление може да отнема около 9% от месечните разходи за електроенергия, в зависимост от типа крушки и навиците на домакинството. Затова съветът на експертите и да използваме само LED осветление и да го изключваме, когато излизаме от стаята.

#сметки за ток #електричество

Последвайте ни

ТОП 24

Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
1
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
2
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
4
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
5
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
6
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
5
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Общество

БНТ почита паметта на Боян Радев
БНТ почита паметта на Боян Радев
Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова Отиде си дългогодишният режисьор на БНТ Иванка Антонова
Чете се за: 00:27 мин.
Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите
Чете се за: 03:00 мин.
Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен
Чете се за: 04:07 мин.
Протест пред парламента срещу промените в Семейния кодекс Протест пред парламента срещу промените в Семейния кодекс
Чете се за: 02:02 мин.
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тестов полет от летище "Васил Левски" – София стресна граждани Тестов полет от летище "Васил Левски" – София стресна граждани
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия" 79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без синя и зелена зона за празничните дни в София Без синя и зелена зона за празничните дни в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Политика
Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
БНТ почита паметта на Боян Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ