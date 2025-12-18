На консултациите при президента: От АПС и МЕЧ смятат, че този парламент не може да излъчи редовен кабинет (ОБЗОР)

В рамките на консултациите с парламентарно представените политически сили президентът Румен Радев проведе срещи днес с "Алианса за права и свободи" и МЕЧ. От двете формация заявиха, че този парламент не може да излъчи редовно правителство. От АПС заявиха, че настояват за машинно гласуване и електронно отчитане на резултатите. От МЕЧ настояват евентуални предсрочни избори да са през април.

На срещата с АПС президентът Радев отбеляза, че партията е устояла на огромен натиск не само в парламента, но и в страната. И попита ръководството дали техните избиратели виждат още живот в този парламент и как да се гарантира честността на вота.

Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС: "Мнението на нашата парламентарна група е, че практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Ние отправяме апел и към вас като президентска институция да подпомагате този процес за постигане на съгласие за ключови неща, които биха могли да гарантират изборния процес. Трябва да търсим национално съгласие за провеждане на избори при правила, гарантиращи честности прозрачност на избора."

Румен Радев отговори, че от президентската институция винаги са предлагали решения, но подчерта, че те трябва да се приемат от парламента.

Румен Радев, президент на Република България: "Стремежът на законодателя трябва да бъде и аз мисля,че е длъжен да отвори Изборния кодекс. И да предприеме необходимите стъпки така, че да се намали в максимална степен субективността в този изборен процес. А това се дава преди всичко и доказано вече от машините, но не във формата на тяхното използване като принтери, както е към момента. А с електронно отчитане на резултата и със съответно контролно преброяване на разписките."

Садъков обяви, че АПС държат на машинното броене и отчитане на резултатите.

На срещата с МЕЧ президентът Радев напомни, че пред парламента стоят важни въпроси, които трябва да се решат, затова посочи.

Румен Радев - президент на Република България: "Как виждате работната атмосфера в парламента, която изглежда се влошава всеки изминал ден. А това е важно. Разбира се и вашето мнение за повишаването на честността и прозрачността на изборния процес."

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "В този парламент нито е възможно да се формира нормално редовно правителство без огромно политическо предателство. Този парламент не може да роди ИК, който да гарантира честни, свободни избори,защото мнозинството в него продължава да е различно от това, което ги желае истински. Изразявам готовност и желание изборите да се проведат в по-подходящо време, за нас февруари не е добър избор, може би първата седмица на април е на-добър вариант, преди Великденските празници."

Президентът Радев се съгласи, че избори през февруари не е добър вариант. А Радостин Василев изяви готовност от МЕЧ да вземат третия мандат, не за да правят опит за излъчване на правителство, а ако е нужно да го задържат по-дълго, за да може процедурите така да съвпаднат, че изборите да са през април. От МЕЧ са скептични, че ако се отвори Изборния кодекс това Народно събрание може да приеме разумни промени за честността на вота.

снимки: БТА