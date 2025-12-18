БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

На консултациите при президента: От АПС и МЕЧ смятат, че този парламент не може да излъчи редовен кабинет (ОБЗОР)

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Запази

АПС настояват за машинно гласуване, МЕЧ искат предсрочните избори да са през април

консултациите президента апс меч смятат парламент излъчи редовен кабинет обзор
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

В рамките на консултациите с парламентарно представените политически сили президентът Румен Радев проведе срещи днес с "Алианса за права и свободи" и МЕЧ. От двете формация заявиха, че този парламент не може да излъчи редовно правителство. От АПС заявиха, че настояват за машинно гласуване и електронно отчитане на резултатите. От МЕЧ настояват евентуални предсрочни избори да са през април.

На срещата с АПС президентът Радев отбеляза, че партията е устояла на огромен натиск не само в парламента, но и в страната. И попита ръководството дали техните избиратели виждат още живот в този парламент и как да се гарантира честността на вота.

Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС: "Мнението на нашата парламентарна група е, че практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Ние отправяме апел и към вас като президентска институция да подпомагате този процес за постигане на съгласие за ключови неща, които биха могли да гарантират изборния процес. Трябва да търсим национално съгласие за провеждане на избори при правила, гарантиращи честности прозрачност на избора."

Румен Радев отговори, че от президентската институция винаги са предлагали решения, но подчерта, че те трябва да се приемат от парламента.

Румен Радев, президент на Република България: "Стремежът на законодателя трябва да бъде и аз мисля,че е длъжен да отвори Изборния кодекс. И да предприеме необходимите стъпки така, че да се намали в максимална степен субективността в този изборен процес. А това се дава преди всичко и доказано вече от машините, но не във формата на тяхното използване като принтери, както е към момента. А с електронно отчитане на резултата и със съответно контролно преброяване на разписките."

Садъков обяви, че АПС държат на машинното броене и отчитане на резултатите.

На срещата с МЕЧ президентът Радев напомни, че пред парламента стоят важни въпроси, които трябва да се решат, затова посочи.

Румен Радев - президент на Република България: "Как виждате работната атмосфера в парламента, която изглежда се влошава всеки изминал ден. А това е важно. Разбира се и вашето мнение за повишаването на честността и прозрачността на изборния процес."

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "В този парламент нито е възможно да се формира нормално редовно правителство без огромно политическо предателство. Този парламент не може да роди ИК, който да гарантира честни, свободни избори,защото мнозинството в него продължава да е различно от това, което ги желае истински. Изразявам готовност и желание изборите да се проведат в по-подходящо време, за нас февруари не е добър избор, може би първата седмица на април е на-добър вариант, преди Великденските празници."

Президентът Радев се съгласи, че избори през февруари не е добър вариант. А Радостин Василев изяви готовност от МЕЧ да вземат третия мандат, не за да правят опит за излъчване на правителство, а ако е нужно да го задържат по-дълго, за да може процедурите така да съвпаднат, че изборите да са през април. От МЕЧ са скептични, че ако се отвори Изборния кодекс това Народно събрание може да приеме разумни промени за честността на вота.

снимки: БТА

#консултациите при президента #Хайри Садъков #АПС #президента Румен Радев #Радостин Василев #консултации при президента #меч

Водещи новини

Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тестов полет от летище "Васил Левски" – София стресна граждани Тестов полет от летище "Васил Левски" – София стресна граждани
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия" 79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без синя и зелена зона за празничните дни в София Без синя и зелена зона за празничните дни в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Политика
Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
БНТ почита паметта на Боян Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ