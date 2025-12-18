БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разкриха отвличане на мъж заради финансови облаги

Зоя Велинова
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Мними полицаи три дни са го местели от едно място на друго с торба на главата

разкриха отвличане мъж заради финансови облаги
Снимка: илюстративна
Разкриха отвличане на мъж заради финансови облаги. Мними полицаи три дни са разхождали и местели от едно място на друго 42-годишен мъж с торба на главата за близо 100 000 лв. Престъплението е от началото на юли тази година. Обвинени са шест души, сред които и жена на 27 години.

Мъжът е бил отвлечен от София. Държан е против волята му на три различни адреса около столицата, като е воден принудително с торба на главата. Водещ мотив за похищението са неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането. Със специални разузнавателни средства от МВР са установили, че жертвата е превеждала нелегални бежанци през границата. Принудили са отвлечения мъж да им преведе близо 94 000 лв.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: "Докато е бил придвижван насилствено са взели портфейла му с налични в него банкови карти, както и ключовете от жилището му и е бил принуден да даде достъп на похитителите си до неговите банкови сметки. Затова се разследва прехвърляне на сума от близо 94 000 лв. от негова сметка чрез онлайн банкиране. Смятаме, че тези пари в момента са във вид на криптовалути."

След като е прехвърлил парите отвлеченият е оставен в София и е подал сигнал на телефон 112.

гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Според нас водещата теза е, че това са лица, които са се занимавали назад във времето с незаконно превеждане на мигранти през границата. След резкия спад на мигрантската вълна техният бизнес вече не е така доходоносен и започва преразпределение на противозаконно придобитите парични средства от тази дейност."

Полицията установява още, че се е готвело ново отвличане. На прицел е бил бивш трафикант, който е трябвало да бъде настанен в пригодена за това къща в Пловдив.

гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Той е имал над 1 милион долара в криптопортфейл и намеренията са били и той да прехвърли по същия начин парите, както в случая с нашия пострадал."

снимки: БТА

Софийската градска прокуратура вече е привлякла като обвиняеми за сегашното отвличане шестима души. Повдигнато им е обвинение за противозаконно лишаване от свобода на пострадалия, а за трима и за отвличане.

