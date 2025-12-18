Водни струи и сълзотворен газ: Протести на фермери в Брюксел

Сблъсъци между полицията и хиляди протестиращи фермери от цяла Европа избухнаха в Брюксел по време на Европейския съвет.

Земеделците са недоволни от селскостопанската политика на Европейския съюз и по-специално от спорното споразумение с латиноамериканския блок Меркосур.



Полицията използва водни струи и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които запалиха огньове и хвърляха предмети в центъра на белгийската столица.

Търговското споразумение с Меркосур би било най-голямото в историята на ЕС по отношение на премахването на митата на износа от Съюза.

Фермерите обаче се опасяват, че то ще обезцени труда им с по-евтини стоки от Бразилия и нейните съседи.

Редица държави начело с Германия подкрепят пакта, а сред най-големите критици е Франция.





