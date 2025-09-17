БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Чуков: Египет за първи път нарече Израел "враг"

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Израел продължава действията си в Ивицата Газа, въпреки нарастващата международна критика.

"Израелците имат планове и схеми и ги следват. Това е причината да продължават, въпреки всички призиви и критики", заяви в "Денят започва" проф. Владимир Чуков.

Той акцентира върху симптоматичното гласуване в Общото събрание на ООН относно признаването на Палестинската държава, като отбеляза разнородните позиции дори в рамките на Европейския съюз.

Проф. Владимир Чуков посочи, че египетската преса определя като "историческа" речта на египетския президент Абдел Фатах Сиси по време на срещата на върха в Доха, където лидерът за първи път публично нарече Израел "враг".

По думите му това е прецедент. Египет, първата арабска държава, подписала мир с Израел през 1979 г., днес поставя под съмнение дори Кемпдейвидските споразумения.

Проф. Владимир Чуков предупреди, че палестинците в Газа са притискани към юг, а "след юг следва Египет", което би предизвикало сериозна хуманитарна и политическа криза за страната.

"Египет нееднократно заяви, че ако се наложи, част от палестинците ще тръгнат към Европа. Това поставя натиск върху страни като Германия да признаят палестинската държава", коментира още експертът.

Вижте целия разговор във видеото

#проф. Владимир Чуков #Хамас #Ивицата Газа #Израел

