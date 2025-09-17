БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Металдетектор за учениците в Спортното училище в Хасково след стрелбата с газов пистолет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
16-годишно момче стреля през прозореца на класна стая

През металдетектор ще минават учениците в Спортното училище в Хасково, след като вчера деветокласник стреля с газов пистолет.

Инцидентът, при който няма пострадали, стана по време на междучасие.

16-годишно момче стреля през прозореца.

Изяснява се как детето се е сдобило с оръжието, което е регистрирано по установения ред. Собственикът на оръжието и синът му, приятел на стрелеца, са задържани.

"До този момент не сме използвали металдетектор, за да обискираме учениците,", заяви Силвия Тенчева, директор на СУ "Стефан Караджа".

"По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление за хулиганство. Установено е, че 16-годишен младеж, който е ученик в Спортно училище "Стефан Караджа", в голямото междучасие е възпроизвел изстрел през прозореца на една от класните стаи", допълни Румен Сираков, районен прокурор на Хасково.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева.

