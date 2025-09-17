БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След смъртта на 20-годишен мотоциклетист в катастрофа, как продължава делото?

от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С разпит на свидетели в пловдивския Окръжен съд продължава делото за катастрофата, при която загина 20-годишният моторист Недялко Бакалски. На 5 май 2022 година младежът загина, след като беше ударен от лек автомобил на кръстовището на булевардите „Копривщица“ и “Шести септември“.

По повод на делото и търсене на справедлива присъда в Пловдив се организира протест.

Делото беше върнато от Апелативния съд за ново разглеждане.

Разбрахме, че единият от участниците в катастрофата, именно шофьорът на колата, не признава вината си. Сега да питаме и

Лилияна Бакалска, майката на загиналото момче: Вече 3 години и 4 месеца от катастрофата, ние продължаваме от самото начало, от първа инстанция. Връщат делото ни отново на първа инстанция. За мен това е просто недопустимо. Всеки път ние се събираме тук приятели, роднини. За нас, мисля, че ви е ясно какво ни причинява всяко едно дело, всяко едно влизане в залата, всяко едно изслушване на подробностите на свидетелите, които дават показания, как се е случило и какво е било по време на катастрофата. И да виждаме човека, който без грам съжаление и без никаква човещина не се признава за виновен."

Вижте прякото включване на Златин Бояджиев.

