Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира възможни преговори за попълване на ВСС и инспектората в кулоарите на парламента.

"Няма с кой да водя преговори за съдебна реформа. ПП-ДБ по време на сглобката всеки ден провеждаха такива разговори в моя кабинет. Всяка сутрин. Всичко, което беше направено беше идея на ПП-ДБ и аз ги подкрепях. С “Възраждане”няма да работим, защото имаме идеологически различия и за разлика от ПП-ДБ не сме всеядни."

Партийният лидер смята, че при успешен вот на недоверие "спирачките ще бъдат махнати пред държавата".

"Ще видим утре как ще е на гласуването, те се качиха на руското влакче срещу еврото, и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ: ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре, за да не мине вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8,9,10-12% дефицит. И отново спирачките ще бъдат махнати пред държавата. Какво да кажа за консервативните, уж десни партии, които внасят вот?"

Борисов коментира заявката на президента Румен Радев, че ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) - Сопот.

"Не съм бил на тази среща за фабриката, но от 5 години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. А иначе, всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, са с цел да се уплашат инвеститорите и да не стане тази сделка. Да видим, аз бих коментирал, ако нещо за “Боташ” е казал, защото когато всички бяха на почивка, сме изпратили още 50 млн. лв. Най-големият инвеститор в Турската държава сме ние - българите."

На въпрос защо не се пристъпва към избор на КПК, лидерът на ГЕРБ отговори: