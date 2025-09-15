БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът проведе среща с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов

живо президентът румен радев говори актуални въпроси
Държавният глава Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

Президентът Румен Радев проведе днес среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов. По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.

# ВМЗ-Сопот #нарушения #Румен Радев

