ИЗВЕСТИЯ

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Черно море няма да играе в Европа през новия сезон

от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Новината съобщи Николай Стоянов в интервю за БНТ.

черно море играе европа новия сезон
Носителят на Купата на България по баскетбол и вицешампион на страната Черно море Тича няма да участва в европейските клубни турнири през новия сезон. Новината беше съобщена от капитана на отбора Николай Стоянов.

Публиката във Варна няма да наблюдава европейски мачове през новия сезон, въпреки че „моряците“ имат право да участват в евротурнирите, след като завоюваха Купата на страната.

“Клубът няма да участва в европейските турнири, ако това го чувате от мен за първи път, така са взели като решение. Надявам се за в бъдеще да стигнем и дотам”, сподели в интервю за БНТ капитанът на отбора Николай Стоянов.

Подготовката на Черно море върви добре, смята той. Според него амбициите на „моряците“ винаги са били големи, а самият играч се надява и през новия сезон отборът да радва публиката с добра игра и победи.

“Все още сме в период, в който се опитваме да изградим химия между нас, да повдигнем отборния дух и оттам нататък да започнем да се подобряваме все повече и повече игрово”, допълни баскетболистът.

Възможно е до началото на сезона отборът на „Черно море Тича“ да се подсили с още нови попълнения.

Вижте целия материал във видеото.

#БК Черно море Тича

