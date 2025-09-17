БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ВМЗ-Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България

В позиция отрекоха твърденията, показани в журналистическо разследване

В позиция от ВМЗ-Сопот отрекоха твърденията, показани в журналистическо разследване, публикувано онлайн, в което бивш служител на военния завод разказва за злоупотреби. От дружеството коментират, че поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина.

Допълват, че маскираният интервюиран работник сам е потърсил контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници.

В позицията си от ВМЗ-Сопот пишат още, че е налице риск от компрометиране не само на дружеството, но и на България.

