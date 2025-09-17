ВМЗ-Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България

В позиция от ВМЗ-Сопот отрекоха твърденията, показани в журналистическо разследване, публикувано онлайн, в което бивш служител на военния завод разказва за злоупотреби. От дружеството коментират, че поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина.

Допълват, че маскираният интервюиран работник сам е потърсил контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници.

В позицията си от ВМЗ-Сопот пишат още, че е налице риск от компрометиране не само на дружеството, но и на България.