Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи

Личният треньор на Юлияна Янева Серафим Бързаков отличи представянето на своята възпитаничка на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Националната състезателка стигна до първия си финал на световно първенство, като постигна четири победи в рамките на деня.

"Да си честитим една хубава победа. Джиа Лонг е световна шампионка. Четирите срещи бяха много тежки срещи. В полуфинала беше най-голямото напрежение. Постъпихме тактически", сподели той в интервю за БНТ.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"В Белград, преди три години, изпуснахме да я победим. Просто не се сборихме както трябва. Надявам се утре да подходим тактически и да я надвием. Трябва да си търсим реванш", допълни наставникът.

Вижте цялото итнервю във видеото.