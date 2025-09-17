БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Личният треньор на Юлияна Янева очаква златен медал от своята състезателка.

серафим бързаков юлияна янева спечели четири тежки срещи
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Личният треньор на Юлияна Янева Серафим Бързаков отличи представянето на своята възпитаничка на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Националната състезателка стигна до първия си финал на световно първенство, като постигна четири победи в рамките на деня.

"Да си честитим една хубава победа. Джиа Лонг е световна шампионка. Четирите срещи бяха много тежки срещи. В полуфинала беше най-голямото напрежение. Постъпихме тактически", сподели той в интервю за БНТ.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"В Белград, преди три години, изпуснахме да я победим. Просто не се сборихме както трябва. Надявам се утре да подходим тактически и да я надвием. Трябва да си търсим реванш", допълни наставникът.

Вижте цялото итнервю във видеото.

#Серафим Бързаков #Юлияна Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Видео

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Чете се за: 01:25 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9499
Чете се за: 06:02 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:35 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ